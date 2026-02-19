¶µ¼¼¤Ç½÷»ùÅð»£¡¢¸µ¶µÍ¡¤ËÍºá¡¡Ì¾¸Å²°ÃÏºÛ¡Ö¾ï½¬À¤â¸²Ãø¡×
¡¡¾®³Ø¹»¤Î¶µ¼¼¤Ç½÷»Ò»ùÆ¸¤Î²¼Ãå¤òÅð»£¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢ÀÅª»ÑÂÖ»£±Æ½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê»£±Æ¡¢»£±ÆÌ¤¿ë¡Ë¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Ì¾¸Å²°»ÔÎ©¾®¤Î¸µ¶µÍ¡¿å°æÀ»À¶Èï¹ð¡Ê40¡Ë¤ËÌ¾¸Å²°ÃÏºÛ¤Ï19Æü¡¢Ä¨Ìò3Ç¯¡¢ÊÝ¸î´Ñ»¡ÉÕ¤¼¹¹ÔÍ±Í½5Ç¯¡Êµá·ºÄ¨Ìò3Ç¯¡Ë¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿¼ê·òÂÀÏººÛÈ½´±¤ÏÈ½·èÍýÍ³¤Ç¡Ö¶µ»Õ¤ÎÎ©¾ì¤ò°ÍÑ¤·¡¢»ùÆ¸¤äÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤Î¿®Íê¤òÎ¢ÀÚ¤ë°¼Á¤ÊÈÈ¹Ô¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£¾®³Ø¹»¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¡Á3Ç¯¸å¤«¤éÃÇÂ³Åª¤Ë»ùÆ¸¤òÅð»£¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¾ï½¬À¤â¸²Ãø¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Èï³²¼Ô¤Î°ìÉô¤ËÈï³²ÊÛ½þ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½¤òÉÕ¤±¤¿¡£