¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Û¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡¡¥¿¥Ã¥«¡¼²ÃÆþ¤Ç¡Ö¥Ù¥Ã¥Ä£³ÈÖ¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï£±ÈÖ¤ÇÊÑ¤ï¤é¤º
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï£±£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¹Æü¡Ë¤Ë¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤ò£³ÈÖ¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤Î£Í£Ö£Ð¥È¥ê¥ª¤ÈÂÇ½ç¤ÎÊÂ¤Ó¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ïµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥à¡¼¥¡¼¤Ï£³ÈÖ¤¬ÎÉ¤¤¡££²ÈÖ¤È£´ÈÖ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï½ÐÎÝ¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤ë¥ê¡¼¥É¥ª¥ÕÀº¿À¤¬¥Ù¥Ã¥Ä¤Î¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤·¤Æ¸ú²ÌÅª¤ÊÆÀÅÀÎÏ¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡££³ÈÖ¤ËºÂ¤ì¤Ð¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÁ°¤Ë½ÐÎÝÇ½ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤¿ÂçÃ«¤È¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¤¤¤¦£²¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÆÀÅÀµ¡¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¹µ¤¨¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥Ä¤Ïºòµ¨¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£µÊ¬£¸ÎÒ¡¢Ä¹ÂÇÎ¨£°¡¦£·£³£²¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼£±£²Ç¯¤ÇºÇÄã¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â£¹·î¤Ï»ý¤ÁÄ¾¤·¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£¹Ê¬£¹ÎÒ¡¢£Ï£Ð£Ó£°¡¦£¹£°£°¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ïºòµ¨¤ÎÉÔÄ´¤Ï¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ë°ßÄ²±ê¤ò´µ¤¤ÂÎ½Å¤¬Ìó£¸¥¥í¤â¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¡¢Í··â¤Ç¥Õ¥ë¥·¡¼¥º¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤¬±Æ¶Á¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤ÏÀä¹¥¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï£²£°£²£¶Ç¯¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¾¡Íø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤½¤Î¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤·¡¢¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¡¢¾¡Íø¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤Èº£µ¨¤ÎÉü³è¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£