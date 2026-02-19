ヘルメットの下に隠れていたアイドル級ルックス　逆転の金メダルを決めた韓国選手の“素顔”に騒然【ミラノ五輪】

ヘルメットの下に隠れていたのは、まるでアイドル級のルックスだった。

ミラノ・コルティナ冬季五輪のショートトラック女子3000mリレーで逆転の金メダルを決めた韓国代表のアンカー、キム・ギルリが実力と美貌の両面で話題をさらっている。

【写真】「なんであんなに綺麗なの？」と日本騒然、ミラノ五輪の韓国美女

キム・ギルリは2月19日（日本時間）、イタリアのミラノ・アイススケートアリーナで行われたミラノ五輪の女子3000mリレー決勝で、チェ・ミンジョン、ノ・ドヒ、シム・ソクヒとチームを組み、4分04秒014を記録した。

開催国イタリア（4分04秒107）、カナダ（4分04秒314）を抑え、韓国がこの種目で8年ぶりに金メダルを獲得する原動力となった。

残り2周で最終走者として出走したキム・ギルリは、2位を走行していたが、持ち味であるスピードを生かしたインコース攻略でイタリアを抜き去り、先頭に立った。そのまま最初にフィニッシュラインを通過した。

キム・ギルリは優勝直後のインタビューで「正直、ほとんど記憶に残っていない。前だけを見て走った。お姉さんたちがしっかり支えてくれたおかげで、私も全力で滑ることができた。夢のようだ。お姉さんたちと一緒に金メダルを取れてうれしい」とにっこり笑った。

（写真＝キム・ギルリInstagram）

また、「お姉さんたちと長い間、息を合わせてきた。私を信じてくれたおかげで、うまく滑れたと思う。お姉さんたちに感謝している」と功績を仲間に譲った。

まさに金メダルの立役者となったキム・ギルリだが、スケートの実力だけでなく、その容姿も話題になっている。

現在21歳の彼女はガールズグループのメンバーに劣らない美貌を持つとして、各種オンラインコミュニティで日常写真が共有されているのだ。

（写真＝キム・ギルリInstagram）

顔立ちは清純でありながら、体つきはアスリートらしく引き締まっている。オンライン上では、女優のシン・セギョンやハ・ジウォンに似ているといった評価も出ていた。また、ガールズグループaespa（エスパ）のカリナと一緒に広告撮影を行ったことがあり、そのツーショットにも注目が集まった。

（画像＝キム・ギルリInstagram）カリナ（上）とキム・ギルリ

金メダル獲得で注目度が一気に高まり、キム・ギルリは競技力とスター性を兼ね備えた存在として、ますます人気者となりそうだ。