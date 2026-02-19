１７日、上海科学技術館の「材料マトリックス」展示エリアで、インタラクティブ展示「磁性流体のバレエ」を見る人。（上海＝新華社記者／陳愛平）

【新華社上海2月19日】中国上海市の上海科学技術館が春節（旧正月）元日の17日、一般公開を試験的に再開した。初日は約2万人が訪れ、ハイテク感あふれる旧暦新年を迎えた。

１７日、上海科学技術館の「驚くべき私」展示エリアで、がんとの闘いに関する展示を見る人たち。（上海＝新華社記者／陳愛平）

１７日、上海科学技術館の「飛行の冒険」展示エリアで、ジャイロスコープライドを体験する人たち。（上海＝新華社記者／陳愛平）

１７日、上海科学技術館の「材料マトリックス」展示エリアで、材料の摩擦に関する実験をする人。（上海＝新華社記者／陳愛平）

１７日、上海科学技術館の「探究の光」展示エリアで、展示品を撮影する人。（上海＝新華社記者／陳愛平）

１７日、上海科学技術館に設けられた子ども向け展示エリア「１メートルの世界」。（上海＝新華社記者／陳愛平）

１７日、上海科学技術館の「未来への原動力」展示エリアで、天然ガスの採掘・液化・輸送に関する展示を見る子ども。（上海＝新華社記者／陳愛平）