K-パレット新作ハイライターで叶える♡透明水光ツヤ肌

K-パレットから、透明ツヤ肌と水光感メイクを叶える新作『K-パレットグロウリキッドハイライター』が登場。2026年3月26日より全国のバラエティショップ・ドラッグストアで発売されます（一部企業は2月25日先行発売）。みずみずしいリキッドタイプで、内側から発光するような自然な艶を演出。今っぽい“生ツヤ肌”を目指す方にぴったりのアイテムです♡

極小パールで叶う水光感

『K-パレットグロウリキッドハイライター』は、微細パールを高配合。肌の内側からにじみ出るようなリアルな水光感を演出します。ギラつきすぎず、あくまでナチュラル。

光を味方につけた透明感のある仕上がりで、頬骨や鼻筋、涙袋にさりげない立体感をプラスします。日常メイクにも取り入れやすい繊細なツヤが魅力です。

高密着＆美容保湿成分配合

二層の皮膜成分※1（トリメチルシロキシケイ酸、プルラン）が肌にぴたっと密着。汗や皮脂、こすれにも強く、美しい艶肌を長時間キープします。

さらに10種の美容保湿成分※2（ウメ果実エキス、アイ葉／茎エキス、ヒメフウロエキス、アロエベラ葉エキス、ツボクサ葉エキス、スクワラン、ゼニアオイ花エキス、ラベンダー花エキス、ユキノシタエキス、オウゴン根エキス）を配合。

うるおい感のある水艶肌へ導きます。石油系界面活性剤free、パラベンfree、タール色素free、動物性原料freeの4つのフリー処方も嬉しいポイント。

選べる2色＆スマートチップ

カラーは全2色展開。

01ルミナスペタルは、ピンクニュアンスの光で血色感をプラスし、多幸感ある艶肌に。

02ムーンヴェールは、ベージュカラーで素肌の延長のような自然な立体感を演出します。

斜めカットの「スマートチップ」採用で、頬の高い位置はもちろん、涙袋や口元など細かな部分にも塗布しやすい設計。適量をピンポイントでのせられるため、メイク初心者さんにもおすすめです。

今っぽ艶肌を毎日のメイクに♡

『K-パレットグロウリキッドハイライター』は、1,650円（税込価格）。カラーは01ルミナスペタル、02ムーンヴェールの2色展開。全国のバラエティショップ・ドラッグストアで販売されます。

内側から発光するような水光感と高密着処方で、旬のツヤ肌メイクをもっと手軽に。毎日のメイクにひとさじの輝きをプラスしてみてください♡