【荒川静香の目】

１７日のフィギュアスケート・女子ショートプログラム（ＳＰ）で、日本の３選手はそれぞれのベストパフォーマンスと言える素晴らしい演技だった。

坂本花織（シスメックス）は後半の連続ジャンプの出来栄えで大きな加点を取れていたら自己ベストを更新しただろう。上位は僅差で、完全なフリー勝負になる。

首位の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）は、トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を決めれば他のジャンプの精度もより高まる。最終滑走だが坂本の後に滑る機会は経験済みで、度胸もある。

２位の坂本の武器は一つ一つの技の加点で、要素が多いフリーでは積み重なると大きな得点となる。躍動感のある滑らかな滑りで切れ目なく技を展開でき、全てがうまくいった時の実力は世界トップ。４位の千葉百音（もね）（木下グループ）はスピンやステップで揺るぎない評価を得ている。ベースがしっかりしているから色々な部分で得点を重ねられ、イタリア開催を意識した選曲「ロミオとジュリエット」の情緒ある世界観も表現できる。

最後の五輪となる坂本に限らず、それぞれがこの大舞台に実力全てを注ぎたい思いが強い。それを自分への重圧とするか、勝ち抜く力にするかで、結果が大きく変わる。（トリノ五輪金メダリスト）