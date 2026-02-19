令和6年の新紙幣発行に伴い、「古いお札が使えなくなる」といったデマを口実にした詐欺相談が急増しました。財務省や金融庁も注意喚起を行っていますが、社会の急速な変化についていけない高齢者は、情報の空白地帯にいます。「タンス預金が没収される」という荒唐無稽な嘘を、なぜ信じてしまったのか。本記事では洋子さん（仮名）の事例とともに、経済ニュースが悪用された時間を掛けた詐欺手口について、長岡FP事務所代表の長岡理知氏が解説します。※個人の特定を防ぐため、事例は一部脚色しています。

冬のある日、ファミレスで目撃した光景

＜事例＞

子供 英明さん（仮名） 56歳 会社経営

母親 洋子さん（仮名） 82歳 年金生活／月額12万円

英明さんは会社経営をする56歳の男性です。父親から引き継いだ建設会社は経営が苦しくなるばかり。その日も取引先を回る営業活動をしていました。

シビアな交渉に疲れ果て、一休みしようと入ったのは上野駅近くのファミレスでした。そこで甘いものでも食べて息抜きをしようと思ったのです。一人でパフェを食べていると、隣の席に30代くらいの男性がやってきました。先に来て座っていた80代くらいの女性と待ち合わせしていたようです。

男性はチノパンとニットという清潔感のある服装で、驚くほど物腰が柔らかい。「これ、よかったら食べてください」と和菓子屋のものであろう紙袋を手渡しました。喜ぶ高齢女性。英明さんはその若い男性を横目でみて、介護施設の職員かなと一瞬思いました。それほど穏やかで高齢者との会話に慣れているようにみえたのです。少なくとも営業マンではないだろうなと。

なぜか英明さんはその二人に興味を持ってしまい、聞き耳を立てていました。女性はどうやら亡くなったご主人の話をしているようです。若いころはヨーロッパ各国に駐在していたという話をしていました。「あのころは和菓子が恋しくなってね……」などと懐かしんでいます。次第に話は亡くなった夫の自慢めいた話に。それを大げさなほど感心して聞く男性。女性に呼びかけるときは下の名前を呼んでいます。女性は留まるところ知らず、ずっと気持ちよさそうに話を続けています。

英明さんは男性の話術に驚きつつ、この人はなんの仕事をしているのだろうと興味をもちました。やっぱり保険の営業マンなのか、それとも健康器具か、ネットワークビジネスか。いずれにしてもこの柔和な雰囲気で懐に入っていくのはすごい器量だなと思いました。

しかし、違和感を覚えたのは、英明さんが店を出ようと席を立ったとき。英明さんはうっかりスプーンを床に落としてしまいました。その瞬間、キッと英明さんをみる男性の目は、会話の雰囲気とはまったく違い、眼光が鋭かったのです。音に驚いたというよりも、警戒しているような表情でした。

「ああ……」英明さんはなにかを察してしまいました。偏見かもしれないが、あれはあまりいい面談ではないな、そう思いました。あの女性は自分の母親と同じくらいの年齢。話し方もよく似ていました。あれが詐欺だとしたら、実家の母親は大丈夫だろうかと、ふと頭をよぎったものの、会計を済ませ店を出るころには、その不安を忘れてしまっていました。

しかし、英明さんの予感は、悲しい形で的中することになります。

亡き夫の遺言「この金は銀行口座に入れるな」

地方都市の閑静な住宅街に住む洋子さん（82歳）。英明さんの母親です。

洋子さんの亡き夫は、一代で建設会社を興した地元の名士でした。豪快でワンマン、社員や取引先には気前よくお酒を飲ませ、毎週末のゴルフで仕事を取ってくる、そんな名物社長だったのです。広い屋敷には常に人の出入りがあり、お中元やお歳暮の時期には玄関が贈り物で埋め尽くされるほど。洋子さんは従業員や取引先の顔と名前をすべて覚え、完璧な振る舞いで「社長の妻」としての役割をまっとうしてきました。

しかし、6年前に夫が急逝すると、その華やかな生活は一変します。会社は長男の英明さんが継ぎましたが、時代は変わり、先代のような派手な付き合いはなくなりました。夫を慕って訪れていた人々も潮が引くように去り、広すぎる屋敷に洋子さんはたった一人、取り残されました。

実は洋子さんには、夫の死後、相続の手続きでも内緒にしていたお金がありました。納戸のさらに奥の金庫に置かれた、帯封のついた大量の札束です。その額、8,280万円。夫が帳簿には載せなかった、いわゆる「裏金」です。

「いいか、これは会社の非常用資金だ。銀行に入れると税務署がうるさい。絶対に家の外に出すな」

生前の夫が、注意深く洋子さんにそういっていました。会社を継いだ長男の英明さんは、学生のころから優等生で真面目な性格です。「お父さんもお母さんも脱税をしていたのか」と軽蔑されることを恐れた洋子さんは、このお金の存在を隠し通すことにしました。

この秘密の現金は一切使うこともできず、納戸の奥にある金庫に入ったまま。「自分が死んだあとでこのお金が発見されたら大変なことになる、でも誰にも相談できない……」8,280万円の現金は、洋子さんの心の重荷になっていました。

1年前、「好青年」とのファーストコンタクト

長男・英明さんは会社経営に忙しく、めったに実家に戻ってきません。会話をすることもほとんどなく、洋子さんは何日も誰とも話さないということが珍しくありませんでした。

そんな洋子さんの心の隙間に忍び込んだのが、「サトウ」と名乗る男でした。出会いは、ある秋の日の午後。洋子さんが一人で庭の松の手入れをしていたときのことです。

「こんにちは。立派な松ですね。奥様がお手入れされているんですか？」

声をかけてきたサトウは、30代半ばくらい。清潔感のあるベージュのチノパンに、淡いブルーのポロシャツ。色白の肌に爽やかな笑顔。その姿は介護士か理学療法士のようで、穏やかで優しい佇まいでした。

「地域の高齢者支援のアンケートで回っているんです。怪しいものではありませんよ」

サトウは名刺（架空の団体名『地域連携サポートセンター』）を差し出しました。サトウは行政が行き届かない、介護の必要がない元気なお年寄りにこそ話し相手と支援が必要だと説明します。さらに、「危ないですから」と脚立に登り、洋子さんが届かなかった高い枝を鮮やかに切り落としてくれたのです。

「また近くを通ったら、様子をみにきますね」お礼をいう洋子さんに、サトウは爽やかに手を振って去っていきました。これが、1年後に全財産を奪うことになる詐欺師との、最初の接触でした。

息子よりも優しく頼りになる男

それから、時折サトウが訪問するようになりました。サトウはひたすら洋子さんの「生活の不便」と「心の寂しさ」を解消することに徹したのです。

「まだ自立した生活ができるのに、スーパーで買い物をすると袋を持てなくて大変で」洋子さんはそんな他愛もない話をサトウにするようになりました。電球の交換、重い荷物の移動、建付けの悪い網戸の修理、そしてスーパーへの付き添い。サトウは嫌な顔一つせず、汗をかきながら手伝います。「息子はこんなことしてくれないのよ」と零す洋子さんに、サトウは「社長さんはお忙しいでしょう。こんな些細なことで呼び出しては、かえってご迷惑ですよ。僕がついでにやりますから」と優しく諭しました。

なにより、サトウは洋子さんの「夫の自慢話」において、最高の聞き手でした。息子は「またその話か」と嫌がるような夫の武勇伝や苦労話。サトウは目を輝かせて聞き、「すごいですね」「洋子さんの力でご主人は出世したのですよ」と称賛しました。

いつしかサトウは、洋子さんのことを下の名前で呼ぶようになっていました。洋子さんは、サトウが家にくるのか待ち遠しく思うように。今日来ることがわかると軽食を用意したり、お土産を用意したり……。

ついに「クロージング」を始めるサトウ

こうして1年が過ぎ、信頼関係が完全に出来上がったころ。サトウは仕掛けました。テレビで「新紙幣発行」や「マイナンバー」のニュースが流れていたタイミングです。「あの紙幣は紙くずになるのか」「マイナンバーで財産が丸裸になるのか」などと、不安を感じた洋子さんに、サトウは深刻な顔で問いかけました。

「洋子さん、もしかして……ご自宅に、タンス預金を置いていませんか？」

図星を突かれた洋子さんは動揺しました。「実は、誰にもいえない主人のお金が……」洋子さんはついに、8,280万円の裏金のことを打ち明けてしまいました。息子にもいえなかった秘密を、赤の他人に話してしまったのです。

サトウは、驚くどころか深く同情したように頷きました。

「やっぱり……。洋子さんほどの富裕層にはよくある悩みなんですよ」

「私だけじゃないの？」と驚く洋子さん。サトウが神妙にうなずき、言葉を続けます。

「実はいま、財務省がタンス預金の一斉摘発に動いているんです。このままだと、そのお金はすべて没収され、息子さんの会社にも税務調査が入りますよ。そしたら、会社は廃業となるかもしれません……」

荒唐無稽の陰謀論のような話でも、不安を強めた高齢者は信じてしまうものです。

「息子を守らなければならない」「夫が残した会社を守らなければならない」そう思いパニックになる洋子さんに、サトウは「救済策」を提示します。

「東京のお金持ちの方がみなさんやっていますが、実はスイスの銀行に任せると安全なんです」

サトウの学生時代の友人が、欧米のプライベートバンクに勤めており、一般には出回らない、スイスの銀行と提携した保険会社の『特別運用枠』があると教えてくれました。サトウが提示したのは、英語で書かれた高級感のあるパンフレットでした。 彼の説明はこうです。

この商品は海外の富裕層向けのシークレットで、日本の税務署の管轄外にある。現金をそのまま海外口座に移し、保険会社の特別枠として運用する。年利は15％。ただし3年は寝かせなければならない。5年後に満期になるか、洋子さんが亡くなったときに、洗浄されたお金が戻ってくるので、銀行口座に入れられ正当な資産として英明さんに相続もできる。

「これなら、バレずに資産を守れます」

まるで中学2年生が創作したようなストーリーですが、富裕層であると自認する高齢者には十分リアリティのある話なのかもしれません。後ろめたいお金だからこそ、銀行や税務署には相談できない――。洋子さんにとってサトウの提案は救いにも思えると同時に、「自分は選ばれし富裕層だからこそ、特別な話が舞い込んでくるのだ」という自尊心もくすぐるものでした。

ワンボックスカーで消えた8,280万円

自称「プライベートバンカー」との契約の日。サトウはもう一人、スーツの男性と一緒に近所の古い喫茶店に現れました。喫茶店で待ち合わせたのはセキュリティのため。「自宅は盗聴されているかもしれない」と高級そうなスーツを着た男性がいうのです。

静かで暗い店内でコーヒーを飲みながら、洋子さんは用意された英語の契約書にサインをしました。そこになにが書いてあるかはわかりません。そして、すぐに自宅に戻り、高級スーツの男が手配したという「セキュリティ会社の現金輸送車」なる普通のワンボックスカーに、段ボールに詰めた8,280万円を引き渡したのです。

「これで安心ですね。彼なら絶対信じられますから」サトウは洋子さんの自宅の前で、ワンボックスカーを見送りながらそういいました。「これで家に不安なお金は置かなくて済みますね！ 洋子さん、来週でもケーキを持ってまたお邪魔します」

それが、洋子さんがサトウをみた最後でした。

翌週、サトウの携帯電話に連絡をしてみると、すでに回線は使われていない模様。不審に思い、高級スーツの男からもらった電話番号にかけてみると、相手は実在する都内の中小企業。電話口で、「そのような資産運用などやっていない」と一蹴されました。

騙されたと思った洋子さんはすぐに警察に駆け込みますが、警察官は無表情で書類に記入していくだけ。「あー、たぶんお金は戻りませんね」事務的にそう告げられました。

サトウがどこの誰かすらわからず、古い喫茶店には当然防犯カメラもありません。現金は手渡しで、車のナンバーも控えがない。手掛かりはゼロです。名刺を印刷した会社を調べたらわかるのではないかと食い下がりましたが、警察官は「これは自宅のプリンターで印刷したものですよ」と教えてくれました。完全に足取りはわかりません。

いま思えば、サトウの話す言葉のイントネーションが東京周辺のものではなく、日本の地方のどこか、もしかしたら外国人のカタコトだったのかもしれません。あの朴訥としたイントネーションも信用した理由の一つでした。どうやらお金が戻ってくる望みは薄いようです。それどころか、息子の英明さんがいうには、今度は税務署からの追及が待っているとのこと。

息子を襲った最悪の事態

悲劇は「お金を騙し取られたこと」だけでは終わりませんでした。

警察への被害届提出に伴い、巨額の裏金の存在が明るみに出たことで、税務署が動いたのです。まずは洋子さんに対する相続税の本税、次に重加算税、そして延滞税。その額は数千万円にもおよびましたが、納税のための原資はもはや家にありません。

さらに調査の矛先は、亡き父が創業し、現在息子Aさんが経営する会社へ。突然の税務調査が入りました。先代が行っていた脱税スキームを徹底的に調査されたのです。過去の数年分の経費の否認、売り上げ漏れの修正、役員賞与の認定などが行われ、Aさんの会社には更正通知書が届きました。1,000万円を優に超える額を一括で納めなければなりません。

取引銀行にも脱税の顛末は知られることとなり、粉飾決算を重くみられたことで新規融資がストップ。資金繰りにいずれ行き詰まるのは避けられなくなりました。会社の納税だけでなく、いずれ母親の納税資金の用立てもしなければならないため、早々に自宅を売る決断をすることになりそうです。

「タンス預金」を持つ高齢者が狙われる理由

この事件の残酷な点は、独居高齢者の「秘密」と「孤独感」の二つが同時に揃っていたことです。信頼できそうな好青年が、時間をかけて「孤独」と「秘密」を共有していきます。そして、ターゲットが抱える「秘密の悩み」を解決するふりをして、資産を根こそぎ奪い去るのです。

あまりにも陳腐なストーリーでも、認知機能が低下し孤独を感じている高齢者には、それが唯一の救いに感じられるものです。高齢になった親が騙されないためにも、子供世代はいまよりももっと多くの時間をコミュニケーションに充てるべきかもしれません。あの日、上野のファミレスでAさんが目撃したあの二人も、もしかしたら――。

