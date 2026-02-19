【ひらがなクイズ】1分で正解できるかな？ 空欄に共通する2文字は？ 生活に欠かせない場所がヒント
バラバラな言葉の断片を組み合わせて、たった一つの共通点を見つけ出す「ひらがなパズル」の時間です！
今回は、家の中の身近な場所から、ビジネスやスポーツで使われるカタカナ語などをセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。答えにたどり着いた瞬間のすっきり感を楽しみましょう。
□□かえ
と□□
□□ぎゅらー
さ□□ん
ヒント：家の中で最もプライベートな空間といえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「いれ」を入れると、次のようになります。
いれかえ（入れ替え）
といれ（トイレ）
いれぎゅらー（イレギュラー）
さいれん（サイレン）
中身を新しくする「入れ替え」や、生活の必需施設である「トイレ」の中に、予測できない事態を指す「イレギュラー」や、警告を鳴らす「サイレン」が隠れていました。家の中の風景、仕事やスポーツの現場、そして公共の安全に関わる言葉と、全く異なる文脈の中で同じひらがなが使われています。日本語の面白さを再発見できますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
