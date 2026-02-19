中身を新しくすることや、家の中に必ずあるあの場所など。全く異なる4つのシーンで使われる「共通のひらがな2文字」は何でしょうか？ 語彙の引き出しを整理して、全問正解を目指しましょう！

バラバラな言葉の断片を組み合わせて、たった一つの共通点を見つけ出す「ひらがなパズル」の時間です！

今回は、家の中の身近な場所から、ビジネスやスポーツで使われるカタカナ語などをセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。答えにたどり着いた瞬間のすっきり感を楽しみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□かえ
と□□
□□ぎゅらー
さ□□ん

ヒント：家の中で最もプライベートな空間といえば？

正解：いれ






正解：いれ

正解は「いれ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「いれ」を入れると、次のようになります。

いれかえ（入れ替え）
といれ（トイレ）
いれぎゅらー（イレギュラー）
さいれん（サイレン）

中身を新しくする「入れ替え」や、生活の必需施設である「トイレ」の中に、予測できない事態を指す「イレギュラー」や、警告を鳴らす「サイレン」が隠れていました。家の中の風景、仕事やスポーツの現場、そして公共の安全に関わる言葉と、全く異なる文脈の中で同じひらがなが使われています。日本語の面白さを再発見できますね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)