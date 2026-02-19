「親子って良いなぁ」窪塚洋介、息子・愛流とのUSJショット公開！ 「素晴らしいエピソード」「ほっこり」
俳優の窪塚洋介さんは2月18日、自身のInstagramを更新。息子で俳優の愛流さんとのツーショットを公開しました。
【写真】格好いい親子ショット
投稿には愛流さんとのツーショットを1枚載せています。2人ともすてきな笑顔を見せ、親子での共演が素晴らしいものであったことを物語っているようです。
コメントでは、「何て素敵なエピソード！ほっこりしました」「このCMまじで好き！」「2人ともかっこいいー！！」「尊すぎます！！！」「親子って良いなぁ」「素晴らしいエピソードですね」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「尊すぎます！！！」「息子の愛流が小学2年生の頃、生まれ育った横須賀を離れて大阪に移住した際、慣れない土地で寂しい思いをしているなら気が紛れたらなぁと、ことあるごとにUSJに連れて行きました」と愛流さんとの思い出をつづり、「それから時は流れ、制服姿で年パスを手に仲間と頻繁に通う息子の背中を見ることができたのも、本当に幸せでした。気づけば、息子の成長のそばにはいつもUSJがあり、まさか25周年という節目を迎えるUSJのCMに親子で出演することになるとは想像すらしていなかったけど、心からうれしく思います」と、今回CM撮影のためユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）を親子で再び訪れることができたことを喜んでいる洋介さん。
USJ公式Instagramで動画を公開中USJの公式Instagramでは窪塚親子の動画を見ることができます。2人で絶叫マシンに乗る姿など、USJを満喫する様子が伝わってきます。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
