4月10日に公開される劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使（はいうぇいのだてんし）』のゲスト声優第2弾として、畑芽育の出演が発表された。

参考：畑芽育が『呪術廻戦』『名探偵コナン』を熱弁 『ユニバーサル・クールジャパン 2026』開幕

コミックス107巻を超え、全世界で累計発行部数2.7億部を突破、TVアニメシリーズも放送1,100回を超える、原作者・青山剛昌による『名探偵コナン』シリーズ。2025年公開の劇場版第28弾『名探偵コナン 隻眼の残像（せきがんのフラッシュバック）』は興行収入146.6億円を記録し、シリーズ3年連続100億円突破＆2年連続で観客動員数1,000万人突破という、邦画初となる新記録を打ち立てた（興行通信社調べ）。

今回の舞台は、神奈川・横浜。バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」を訪れていたコナンたちの前に、突如として暴走する謎の“黒いバイク”が出現。それを追っていたのは、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員で、蘭がかつて目にした“風の女神”萩原千速だった。その後、フェス会場では、最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われる。一方、都内では、“黒いバイク”（ルシファー）が再び暴走し……。

畑が演じるのは、丹沢湖で起きたバイク事故を担当する神奈川県警の女性警察官・舘沖みなと。捜査を進める中で、事件解決への重要な情報をつかみ、コナンを事件解決へ導くキャラクターだ。幼い頃、毎週欠かさず家族と一緒にTVアニメ『名探偵コナン』を観ながら謎解きに挑戦していたという畑は、今回のゲスト声優のオファーについて「すごく驚きました！ 初めての声のお仕事に緊張もありましたが、何よりもあの『名探偵コナン』の声優に抜擢していただくなんて！ という、驚きと喜びとが入り混じった感情でした」と胸の内を明かした。さらに畑の誕生日である4月10日は、『名探偵コナンハイウェイの堕天使』の公開日でもあり、本作との不思議な縁も感じさせる。

もう1人のゲスト声優である横浜流星とともに、事前にレギュラー声優陣のアフレコを見学した畑は、「もう本当に感動しました！ ブースに入る前から、皆さんの素の声がキャラクターそのもので、夢みたいな現場で…。収録では声の出し方や迫力は想像以上で、プロフェッショナルを間近に感じ、すごく刺激になりました」と初めて見るアフレコに興味津々で、興奮した様子をみせたという。そして芸歴23年目ながら、今回が声優初挑戦となった自身のアフレコ収録では、音響監督の指示を瞬時に吸収し、テイクを重ねるごとに磨かれていく演技を披露した畑。プロデューサー陣からは「ピュアな佇まいとは裏腹に芝居は驚くほど的確で、どこか“見た目は子供、頭脳は大人”を思わせる瞬間も。初めてのマイク前でも物怖じしない姿に、積み重ねた芸歴の厚みと表現者としての芯を強く感じました」とコメントが寄せられた。

さらに畑は、今回の舞台となる横浜について、「横浜好きですよ、私！ 友達と赤レンガのイベントに行ったり、みなとみらいも景色が綺麗ですごく好きです」と笑顔でコメント。そんな横浜を舞台に描かれる本作について、「今までの作品以上にアクションシーンや迫力のある場面が出てきます。音や視覚、楽しめる要素がたくさんありますので、ぜひ劇場の大きなスクリーンでご覧ください！」と劇場版ならではの臨場感をアピールした。

■コメント・畑芽育（舘沖みなと役）初めての声のお仕事に緊張もありましたが、オファーをいただいたときは驚きと喜びとが入り混じった感情でした。幼い頃、毎週末、家族と一緒に TV アニメを見て謎解きに挑戦していた「名探偵コナン」に、ゲスト声優として抜擢していただいたことがとても嬉しいです。今回、私が演じる「舘沖みなと」は、神奈川県警の女性警察官で、捜査を進める中で、事件解決への重要な情報を見つけ、コナン君や、千速さんを事件解決へ導くキャラクターです。今まで以上にアクションシーンや迫力ある場面がたくさん出てきますので、ぜひ劇場の大きなスクリーンでご覧ください！

・近藤秀峰・吉田剛志・岡田悠平（プロデューサー）千速や重悟と同じ神奈川県警の若手警察官・舘沖みなと。大人びたメンバーが多い神奈川県警の中で、彼女には“等身大の説得力”を宿してほしい──その思いで畑芽育さんにお願いしました。声優初挑戦ながら、アフレコでは音響監督の指示をスポンジのように吸収し、テイクを重ねるごとに磨かれていく演技。ピュアな佇まいとは裏腹に芝居は驚くほど的確で、どこか「見た目は子供、頭脳は大人」を思わせる瞬間も。初めてのマイク前でも物怖じしない姿に、積み重ねた芸歴の厚みと表現者としての芯を強く感じました。畑さん演じる舘沖と千速のやり取りは必見です！（文＝リアルサウンド編集部）