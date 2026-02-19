サーティワン新作は“さくら風味”！ 和テイストのサンデーやシェイクも登場
「サーティワン アイスクリーム」は、2月19日（木）〜3月31日（火）の期間、「サーティワン さくらさくら」キャンペーンを、全国の店舗で開催する。
【写真】抹茶わらびもち入りの和サンデーもおいしそう！
■お得な特典やクーポンも
今回開催される「サーティワン さくらさくら」は、“さくら”をテーマに、アイスクリームやサンデー、シェイクなど春メニューがそろう期間限定キャンペーン。
新作フレーバー「お花見だんご 〜さくら風味〜」は、塩味が隠し味のさくら風味アイスクリームに、北川半兵衞商店の抹茶を使用した抹茶アイスクリームと、ぎゅうひをイメージしたおもち風味アイスクリームを合わせ、桜の花のペースト入りリボンを加えた一品。3色だんごを思わせる淡い色合いと本格的な味わいで、お花見気分を楽しめる。
また、抹茶わらびもちをのせた和テイストの「お花見わらびもちサンデー」や、期間限定フレーバー「白桃ブランマンジェ」をミキシングした「グランドシェイク 白桃みるくシェイク」を展開。加えて、春のおすすめフレーバー「さくら」や「バーガンディチェリー」も並ぶ。
さらに、フラワーアーティストの川崎景太氏とコラボした「さくらバラエティボックス」や、卒業＆卒園を迎える購入者へのステッカープレゼント、500円（税込）利用ごとに配布されるクーポン企画も用意され、春を満喫できる内容となっている。
