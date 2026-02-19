マンC、アトレティコ、そしてインテル相手に――北欧の雄がCLで快進撃！未勝利→衝撃のV字回復。しかもあくまで「平均的なパフォーマンス」
現地２月18日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）のプレーオフ第１レグで、ノルウェー王者ボデ／グリムトは、イタリア屈指の名門インテルとホームで対戦。20分に先制した後、30分に追いつかれるも、後半に２点を挙げ、３−１で先勝した。
CL予選を勝ち抜いて本選出場を決めたボデ／グリムトは、リーグフェーズ６節まで未勝利（３分３敗）だった。しかし、７節でマンチェスター・シティを３−１、続く最終節でアトレティコ・マドリーを２−１で撃破し、23位でフィニッシュ。驚きの強豪連破でプレーオフ圏内（９位から24位）に滑り込んだ。
その勢いは全く留まることを知らない。加速するばかりだ。
１ゴール２アシストの大活躍を見せたキャスパー・ホッグは、UEFAのインタビューで「最高の気分だ。このチームでプレーできることにただ感謝している。もちろん、アシストとゴールでチームに貢献できて嬉しいよ。良いチームでプレーしている。本当に素晴らしい」と熱く語った。
もっとも、これがチームのベストパフォーマンスかと言われれば、決してそうではない。ボデ／グリムトを率いるクイェティル・クヌットセン監督は、「今日は少し運が良かったと思う。非常に効率的だったが、今日の我々のパフォーマンスは平均的だった。結果は良いが、パフォーマンスは平均的だ」と強調した。
北欧の雄の快進撃はどこまで続くのか。次は24日、イタリアサッカーの聖地サン・シーロに乗り込み、インテルと勝負の第２レグを戦う。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
