「やばいかっこよ」「羨ましいなー」元日本代表MFの高級“新愛車”とのショットが話題！「確か１番低いモデルでも…」
V・ファーレン長崎でプレーする元日本代表MF山口蛍の“新愛車”が公開され、ファンの熱い視線を集めている。
クラブは２月18日、公式Xを更新。２枚の写真をアップロードし、次のように発表した。
「キャプテン山口蛍選手が車両サプライ契約を締結『BMW X5』。オフィシャルパートナー松藤グループ様とのアクティベーション企画として実現。蛍さんの新たな“Car Life”。今後の展開に注目していて下さい」
今回の契約により、山口の新たな相棒となったのは高級SUV『BMW X5』。写真では、ホワイトカラーの車体の前に立ち、レプリカの大きな鍵を手に記念撮影を行なっている。
この投稿にはファンからは、「羨ましいなー」「やばいかっこよ」「確か１番低いモデルでも900万だったかな？」「やっぱり山口蛍様にはBMWがお似合いでカッコイイ」といったコメントが上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
