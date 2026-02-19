経済アナリストの馬渕磨理子氏が19日までにX（旧ツイッター）を更新。自身の肖像などが無断使用された生成AIによる動画が削除されたことを報告した。

馬渕氏は17日、「【注意喚起】私を装ったAI生成動画が確認されており、内容は私の見解とは一切関係ありません」と書き出し、YouTube上にアップされた複数動画について言及。「再生回数も回っており下品な表現で精神ダメージを受けています。AIで作られた私が動画内で話してることに大変心を痛めており体調にも影響が出ています。現在対応中です」とし、「誤情報の拡散にご注意ください」と呼びかけていた。

今回の投稿で「皆さま私のなりすましアカウントの動画が全て削除されました」と報告し、「皆さまがxやYouTubeで声を上げてくださりお力添えに心から感謝申し上げます」と感謝した。続けて「スタッフにこのような謝罪メールが送られてきました」と、動画をアップしていた人物から届いたとされる文面を公開。相手は当該動画を削除したことを伝えて謝罪しているが、馬渕氏は「アカウントは残っています」と指摘するとともに、「AIの私に下品な言葉を語らせたことへの精神的ダメージは消えません」と思いをつづった。