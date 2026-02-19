３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けた侍ジャパンの宮崎強化合宿第２クール３日目（サンマリン宮崎）の１９日、侍ジャパン前監督で２０２３年ＷＢＣで世界一に導いた日本ハム・栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ＝６４）が訪れた。

栗山氏は日本ハム時代にエースだったダルビッシュとガッチリ握手を交わし、あいさつ。他にもコーチ陣や宮城と大勢らとも会話。グラウンドでは井端弘和監督とも交流した。

ダルビッシュは宮崎合宿にアドバイザーとして参戦中。前回２３年大会で世界一に貢献した右腕は、昨年１０月に右肘手術を受けた影響で今季全休の見込み。ＷＢＣの出場は断念したが、連覇を目指す侍ジャパンのためにサポート役の「アドバイザー」として“緊急参戦”している。

今大会は、ドジャース・大谷翔平を筆頭に山本由伸、カブス・鈴木誠也、エンゼルス・菊池雄星、パドレス・松井裕樹、レッドソックス・吉田正尚、ホワイトソックス・村上宗隆、ブルージェイズ・岡本和真、ロッキーズ・菅野智之の歴代最多９人のメジャーリーガーが選出。２００９年大会の５人を大幅に上回る豪華メンバーとなっている。

宮崎合宿は２４日までを予定。メジャー組では菅野、菊池の両投手が途中合流する見込みとなっている。