辻希美、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの6ヶ月オムツアート公開「表情豊かになった」「成長感じる」の声
【モデルプレス＝2026/02/19】タレントの辻希美が2月18日、自身のInstagramを更新。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの生後6ヶ月を記念したオムツアートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】5児のママタレ「表情豊かになった」第5子の成長感じる6ヶ月記念オムツアート
辻は「6ヶ月」の文字をオムツで作り、その中央に夢空ちゃんを寝かせた記念ショットを公開。ピンクのハートのロンパース姿の夢空ちゃんが満面の笑みを見せている。
この投稿に、ファンからは「尊い」「可愛すぎ」「素敵なアイデア」「表情豊かになった気がします」「成長感じる」「もう6ヶ月なんだ…！」「おめでとう」といったコメントが寄せられている。
辻は、杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
◆辻希美、夢空ちゃん6ヶ月記念オムツアートを披露
◆辻希美の夢空ちゃんオムツアートに反響
