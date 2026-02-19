明るいほど視力が上がる!? 人間の視力が最大限に高くなるメカニズムとは【１週間で勝手に目が良くなる体になるすごい方法】

視力と明るさの関係

視力改善トレーニング（書籍70ページ）を試すと「室内ではかる視力より、屋外ではかる視力のほうが高い」ことがわかると思います。その理由は、屋外のほうが明るくて白と黒が明確に区別できるからです。これを「コントラストが高い」といいます。

目の中の網膜には光を感じる「視細胞」があり、暗いところと明るいところで使われる視細胞の種類が異なります。視力を決定するのは網膜の中心窩にある「錐体細胞」。この視細胞は明るいときに活性化し、細かいものを見分ける役割があります。

「暗い室内で過ごすと目が悪くなる」といわれますが、これは暗いところでは錐体細胞の活動が弱く、脳に細かなものを伝える信号が送られないため。そのせいで視覚が発達せず、視力が弱まってしまうということです。したがって、明るくてコントラストが高くなる屋外に出れば、錐体細胞が活性化し、人間の視力は最大限に高くなるのです。実際に眼科の教科書「標準眼科学」にも、「環境の明るさで視力が上がる」というデータが掲載されています。

室内照明だと、十分明るく感じても1000ルクス程度。屋外なら、晴れていれば冬でも10万ルクス以上と100倍も明るくなります。健康診断が行われるのは室内。しかも計測場所によって明るさが異なり、正確な結果が得られません。また、少し室内が暗かったりすると、視力は実際よりも低く計測されてしまうことになるのです。

室内・屋外の明るさの目安

照度とは：光の量（明るさの度合い）のこと。ルクス（lx）という単位で表される。

明るい屋外の方が、白と黒を区別しやすい

明るいところで視細胞が活性化。脳が視覚を学習し、視力が上がる。逆に暗い場所にずっといると学習できず、目が悪くなってしまう。

【視力と照度の関係】

出典：大島祐之 視力検査. 日本眼科学会（編）日本眼科全書. 第５巻. 眼診断, 第1冊, 眼検査法. 第一分冊, 視機能検査法, 金原出版, ｐ50, 1961年

【出典】『１週間で勝手に目が良くなる体になるすごい方法』著：平賀広貴