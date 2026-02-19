通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間 ８％台後半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.71 5.96 7.83 6.99
1MO 9.54 6.06 8.38 7.28
3MO 9.45 6.14 8.57 7.47
6MO 9.47 6.38 8.68 7.69
9MO 9.51 6.67 8.74 7.88
1YR 9.44 6.82 8.77 7.96
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.42 9.82 7.65
1MO 8.94 9.82 7.88
3MO 9.18 9.69 7.84
6MO 9.35 9.76 7.98
9MO 9.44 9.88 8.17
1YR 9.46 9.87 8.21
東京時間10:01現在 参考値
ドル円短期ボラは落ち着いてきている。１週間物は８％台後半
