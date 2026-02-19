１９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５４円７４銭前後と前日の午後５時時点に比べ１円１０銭弱のドル高・円安で推移している。



１８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５４円８１銭前後と前日に比べ１円５０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。市場予想を上回る米経済指標の発表が相次いだことなどを手掛かりに一時１５４円８７銭まで上伸した。



この流れを引き継ぐ形で、東京市場のドル円相場も堅調な展開。前日に米長期金利が上昇したことから日米の金利差を意識したドル買い・円売りが入りやすくなっている。ただ、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨で、米財務省の要請で１月にドル円でレートチェックを実施したことが明らかになったことから一段のドル買い・円売りには慎重姿勢。高市早苗首相の施政方針演説を２０日に控えて今後の財政政策を見極めたいとのムードもあり、１５４円台後半での推移となっている。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７９０ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００４５ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８２円４４銭前後と同６０銭弱のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS