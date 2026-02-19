「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１９日午前１０時現在で、エヌ・ピー・シー<6255.T>が「売り予想数上昇」で２位となっている。



１９日の東京市場で、エヌピーシーは４営業日ぶりに反落。前日に大幅高となった反動が出ているようで、株価上昇に対する警戒感が売り予想数上昇につながっているようだ。



足もとで人気化したきっかけは、経済産業省が１７日にペロブスカイト太陽電池の輸出促進に向けて、２６年度に海外の設置実証の公募を始める方針を示したこと。ただ、同社が１月１３日に公表した２６年８月期第１四半期（９～１１月）の連結決算で、営業損益が８８００万円の赤字（前年同期は３億７３００万円の黒字）となったことから積極的には買い上がりにくい様子だ。



出所：MINKABU PRESS