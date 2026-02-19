MLB選手会（MLBPA）の専務理事を務めていたトニー・クラーク氏（53）が辞任したことを受け、後任としてブルース・メイヤー氏が選出されたと18日（日本時間19日）、USAトゥデーなど複数の米メディアが報じた。

クラーク氏をめぐっては、財務などを巡り当局の捜査を受ける過程で義理の妹との不適切な関係が発覚したと報じられ、前日17日（同18日）にMLBPAが同氏の辞任を発表した。

現行の労使協定は今年12月に失効するため、選手会は新協定の労使交渉を控えている。後任に選出されたと報じられたメイヤー氏はMLBPAで現在、副専務理事を務めており、もともと次期交渉における首席交渉役に就く予定だった。

新協定では球団オーナー側が選手の報酬総額に上限を設ける「サラリーキャップ」導入を求めるとみられ、交渉が決裂してオーナー側が選手を締め出すロックアウトに発展する可能性も指摘されている。

メイヤー氏は今月初め、タイガースのエースで2年連続サイ・ヤング賞左腕のタリク・スクバルの歴史的な年俸調停で選手側の主張を担当。年俸調停の史上最高額となる3200万ドル（約50億2400万円）を勝ち取った。