ベイシア、新小型業態「オトナリマート」1号店を群馬県伊勢崎市に開業 - 個食ニーズに対応
ベイシアは2月25日、「オトナリマート」1号店となる伊勢崎下道寺店を、群馬県伊勢崎市にグランドオープンする。
店舗イメージ
同店は、2005年まで同社の本部が在していた土地に、モール型の旗艦店として開業する。本出店を皮切りに、首都圏エリアを重点戦略地域と位置づけ、今後、300店舗体制を目指していく方針だ。
ブランドコンセプトは「ひとりひとりの食事シーンを豊かに」。個食シーンに対応した商品を、手頃なサイズ・価格で提供する。昨今のライフスタイルの変化に合わせ、1人分でも利用しやすく、身体にも気を遣ったオリジナル商品など、忙しい毎日でも手軽でおいしい食事を楽しめるバリエーション豊かな商品をそろえ、「ファストフード × ライフスタイル型ストア」としてデビューする。
