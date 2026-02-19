映画『スーパーマリオギャラクシー』ヨッシーの姿が！ 新場面写真公開 レアグッズが当たるムビチケ情報も
アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』より、新場面写真とレアグッズが当たるムビチケ情報が解禁された。
【写真】マリオやヨッシーが大活躍する場面写真
本作は、「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品で、2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く2作目。前作に引き続き、アーロン・ホーヴァスとマイケル・ジェレニックが監督を務め、脚本はマシュー・フォーゲル、音楽はブライアン・タイラーが担当する。
また、前作および本作はイルミネーションのクリス・メレダンドリと任天堂の宮本茂がプロデュース。ユニバーサル・ピクチャーズと任天堂の共同出資で製作され、ユニバーサル・ピクチャーズ配給により全世界公開される。
このたび、ムビチケ前売券（オンライン）第2弾のキャンペーンが、2月27日から開始されることが決定。ムビチケ前売券（オンライン）を購入すると、抽選で10名に映画オリジナルジャケットが当たる。
さらに、第2弾ムビチケ前売券（カード）が、3月13日から発売されることも決定した。特典は特製三角カレンダーで、なくなり次第終了となる。
あわせて、新場面写真が公開された。マリオとルイージをはじめ、ヨッシーやピーチ姫の姿が切り取られている。
アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、4月24日より全国公開。
【写真】マリオやヨッシーが大活躍する場面写真
本作は、「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品で、2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く2作目。前作に引き続き、アーロン・ホーヴァスとマイケル・ジェレニックが監督を務め、脚本はマシュー・フォーゲル、音楽はブライアン・タイラーが担当する。
このたび、ムビチケ前売券（オンライン）第2弾のキャンペーンが、2月27日から開始されることが決定。ムビチケ前売券（オンライン）を購入すると、抽選で10名に映画オリジナルジャケットが当たる。
さらに、第2弾ムビチケ前売券（カード）が、3月13日から発売されることも決定した。特典は特製三角カレンダーで、なくなり次第終了となる。
あわせて、新場面写真が公開された。マリオとルイージをはじめ、ヨッシーやピーチ姫の姿が切り取られている。
アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、4月24日より全国公開。