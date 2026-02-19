◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（１８日・リビーニョ・スノーパーク）

３大会連続で出場し、ビッグエア１１位、スロープスタイルで８位だった岩渕麗楽（れいら、バートン）が日本時間１９日に自身のインスタグラムを更新し、昨年１０月に前十字靭帯断裂の診断を受けていたと明かした。「正直オリンピックには出られないと思いました」と当時の心境を明かし、テーピングとサポーターの処置で手術せずに出場することを決断したという。今後は帰国して手術を受け、しばらく療養する予定だと伝えた。

岩渕は予選４位でスロープスタイル決勝に通過。攻め続けたが、表彰台には届かなかった。１６歳で初出場した２０１８年平昌大会１４位、２２年北京大会５位に続き、３度目の五輪が終わった。

試合後に自身のインスタグラムを更新。「１０月に前十字靭帯断裂と診断されてから約４ヶ月、やっとこの日を迎えることができました」と前十字靭帯断裂を公表。「診断を受けたとき、正直オリンピックには出られないと思いました。靭帯が切れたまま競技をしている人を見たことがなかったし、手術が必要な怪我で滑り続ける自分の姿はまったく想像できませんでした。それでも、どうしても諦めたくないという気持ちが勝ち、手術はせず、テーピングとサポーターで雪上に戻ることを選びました」と出場決断を下した理由を説明した。

この４か月を回顧。「怪我をしてからは、痛みで思うように練習ができない日々が続き、歩くことすらままならなかった時期には、本当に戻れるのかと何度も考えました。オリンピックを目前にした怪我だったこともあって、このまま出場できなくなるのではないかという不安が頭から離れない日々で、前向きでいようとしても気持ちが追いつかない瞬間が何度もありました。うまく力を入れることもできず、当たり前にできていたことが当たり前ではなくなった現実が怖かったです」と振り返った。

「それでも諦めずにサポートし続けてくれたやっさん、そしてまつだ整形外科のまつだ先生のおかげで、この舞台を滑り切ることができました。何ひとつ自分の力だけで成し遂げられたことではないからこそ、感謝の気持ちは言葉では足りません。本当にありがとうございました」とスタッフに感謝。帰国後に手術を受けて「しばらく療養する予定です」と明かし、「またいつか、皆さんの前で最高の滑りをお見せできる日が来るように、しっかり治していこうと思います。今回もたくさんの方々から温かい声援をいただき、本当に幸せでした。本当にありがとうございました」と締めくくった。

◆岩渕 麗楽（いわぶち・れいら）２００１年１２月１４日、岩手・一関市生まれ。２４歳。４歳からスノーボードを始め、１３歳でプロ転向。岩手・一関学院高を卒業後、現在、法大に在学中。１８年の平昌五輪に１６歳で初出場し、ＢＡ４位、ＳＳ１４位。２２年の北京五輪ではＢＡ４位、ＳＳ５位。２３年のＸゲームのＢＡ初制覇。２５年３月の世界選手権でＢＡ銀、ＳＳ銅メダル。Ｗ杯通算９勝（ＢＡ７勝）。家族は両親と妹。趣味は写真、パズル。身長１４９センチ、４４キロ。