南国ムードたっぷりなメニューとグッズ！アロハテーブル サンエックス「すみっコぐらし」コラボレーション
アロハテーブルの全店舗に「すみっコたちと過ごす、ハワイアンバケーション！」テーマのメニューやグッズが登場。
サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」のキャラクタープレートやコースターが付いたフード・ドリンク・スイーツなど、南国ムードあふれるメニューが満載です☆
アロハテーブル サンエックス「すみっコぐらし」コラボ「すみっコたちと過ごす、ハワイアンバケーション！」テーマメニュー・グッズ
提供期間：2026年3月4日（水）〜5月10日（日）
提供店舗：アロハテーブル国内全店舗（飯田橋、大崎、ららぽーと豊洲3、横浜ベイクォーター、コレットマーレみなとみらい、湘南、ららぽーと海老名、ペリエ千葉、ルミネ大宮、アスナル金山、星が丘テラス、あべのハルカスダイニング、くずはモール）
「アロハテーブル」に「すみっコたちと過ごす、ハワイアンバケーション！」をテーマにした、「すみっコぐらし」とのコラボレーションメニューが登場。
リゾート風衣装におめかしした「すみっコ」たちと一緒に、ハワイ気分に包まれる癒やしのひとときが期間限定で楽しめます！
コラボレーションメニュー
今回のコラボレーションでは「しろくま」「ぺんぎん？」「とんかつ」「ねこ」「とかげ」といった、おなじみの「すみっコ」たちが、リゾート風衣装で登場。
ロコフードやトロピカルなスイーツを囲んで、「すみっコ」たちと一緒にのんびり過ごせます☆
ロコモコやポキ、ガーリックシュリンプなど、ハワイの定番料理を詰め込んだボリューム満点のプレートはシェアして楽しむのもおすすめ。
また、お子さんでも食べやすい、マイルドな味付けのキッズタコライスも用意されます。
すみっコぐらしのデラックスロコモコプレート
価格：2,300円（税込）
ハワイアンメニューの定番ロコモコ。
ボリューム満点のプレートメニューとして楽しめます☆
すみっコぐらしのデラックスポキライスプレート
価格：2,300円（税込）
ポキライスもプレートメニューに登場。
彩りも鮮やかに、南国気分を味わえます！
すみっコぐらしのキッズタコライス
価格：1,100円（税込）
キッズタコライスは、お子さんも食べやすいマイルドな味付け。
家族で楽しめるメニューが揃っています☆
スイーツ「すみっコぐらしのトロピカルパンケーキ」
価格：1,880円（税込）
スイーツメニューには、アロハテーブル自慢のパンケーキをラインナップ。
マンゴーやベリーなど、南国フルーツがたっぷりとトッピングされています。
見た目もカラフルでかわいらしい、写真映え間違いなしのトロピカルパンケーキです！
ドリンク
ドリンクメニューには、ハワイらしさあふれる、華やかなノンアルコールドリンクをラインナップ。
コラボレーション限定のオリジナルコースターがセットになっています！
すみっコカフェモカ・バナナ
価格：880円（税込）
「すみっコカフェモカ・バナナ」は、「とんかつ」「ねこ」「しろくま」をイメージしたドリンクメニュー。
バナナとミルクのまろやかな甘さに、ほんのりコーヒーが香る、ほっと一息つける味わいです。
すみっコパシフィックブルー
価格：880円（税込）
「すみっコパシフィックブルー」は、「ぺんぎん？」と「とかげ」のイメージ。
オレンジジュースをベースにブルーシロップとレモンを合わせ、スッキリと爽やかな味わいに仕上げられています☆
テイクアウトメニュー「すみっコスムージージェラート」
価格：1種 680円（税込）、5種セット 3,300円（税込）
種類：しろくま（キャラメルポップコーン味）、ぺんぎん？（キウイ＆ライム味）、とんかつ（チャンキーチョコレート味）、ねこ（パッションフルーツ＆マンゴー味）とかげ（ソーダフロート味）
キャラクターごとのカラーとフレーバーを楽しめる、スムージージェラートはテイクアウトメニュー。
お散歩のおともにもぴったりな、見た目もかわいいひんやりスイーツです。
全種類が入った5種セットを購入すると、特典として「すみっコたち」が集合したステッカーがもらえます！
コラボグッズ
価格：
缶バッチ（ランダム5種）660円（税込）
アロハキーホルダー（ランダム5種）1,320円（税込）
目印チャーム（ランダム5種）660円（税込）
アクリルコースター（5種）1,100円（税込）
巾着 1,320円（税込）
※ランダム商品はデザインを選べません
思わず集めたくなるような「すみっコぐらし」とのコラボグッズも展開。
リゾート風衣装におめかしした「すみっコ」たちのグッズを、アロハテーブル全店舗で販売されます☆
どのキャラクターが出るかドキドキのランダムグッズや、普段使いしやすい巾着など、さまざまなグッズを展開。
日常のふとした瞬間も「すみっコ」たちと一緒に過ごせるグッズが揃っています！
南国ムードあふれる「すみっコ」たちのコラボメニューとコラボグッズがたっぷりラインナップ。
アロハテーブルの「すみっコたちと過ごす、ハワイアンバケーション！」テーマメニュー・グッズは、2026年3月4日から5月10日まで登場します！
