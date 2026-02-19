アロハテーブルの全店舗に「すみっコたちと過ごす、ハワイアンバケーション！」テーマのメニューやグッズが登場。

サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」のキャラクタープレートやコースターが付いたフード・ドリンク・スイーツなど、南国ムードあふれるメニューが満載です☆

アロハテーブル サンエックス「すみっコぐらし」コラボ「すみっコたちと過ごす、ハワイアンバケーション！」テーマメニュー・グッズ

提供期間：2026年3月4日（水）〜5月10日（日）

提供店舗：アロハテーブル国内全店舗（飯田橋、大崎、ららぽーと豊洲3、横浜ベイクォーター、コレットマーレみなとみらい、湘南、ららぽーと海老名、ペリエ千葉、ルミネ大宮、アスナル金山、星が丘テラス、あべのハルカスダイニング、くずはモール）

「アロハテーブル」に「すみっコたちと過ごす、ハワイアンバケーション！」をテーマにした、「すみっコぐらし」とのコラボレーションメニューが登場。

リゾート風衣装におめかしした「すみっコ」たちと一緒に、ハワイ気分に包まれる癒やしのひとときが期間限定で楽しめます！

コラボレーションメニュー

今回のコラボレーションでは「しろくま」「ぺんぎん？」「とんかつ」「ねこ」「とかげ」といった、おなじみの「すみっコ」たちが、リゾート風衣装で登場。

ロコフードやトロピカルなスイーツを囲んで、「すみっコ」たちと一緒にのんびり過ごせます☆

ロコモコやポキ、ガーリックシュリンプなど、ハワイの定番料理を詰め込んだボリューム満点のプレートはシェアして楽しむのもおすすめ。

また、お子さんでも食べやすい、マイルドな味付けのキッズタコライスも用意されます。

すみっコぐらしのデラックスロコモコプレート

価格：2,300円（税込）

ハワイアンメニューの定番ロコモコ。

ボリューム満点のプレートメニューとして楽しめます☆

すみっコぐらしのデラックスポキライスプレート

価格：2,300円（税込）

ポキライスもプレートメニューに登場。

彩りも鮮やかに、南国気分を味わえます！

すみっコぐらしのキッズタコライス

価格：1,100円（税込）

キッズタコライスは、お子さんも食べやすいマイルドな味付け。

家族で楽しめるメニューが揃っています☆

スイーツ「すみっコぐらしのトロピカルパンケーキ」

価格：1,880円（税込）

スイーツメニューには、アロハテーブル自慢のパンケーキをラインナップ。

マンゴーやベリーなど、南国フルーツがたっぷりとトッピングされています。

見た目もカラフルでかわいらしい、写真映え間違いなしのトロピカルパンケーキです！

ドリンク

ドリンクメニューには、ハワイらしさあふれる、華やかなノンアルコールドリンクをラインナップ。

コラボレーション限定のオリジナルコースターがセットになっています！

すみっコカフェモカ・バナナ

価格：880円（税込）

「すみっコカフェモカ・バナナ」は、「とんかつ」「ねこ」「しろくま」をイメージしたドリンクメニュー。

バナナとミルクのまろやかな甘さに、ほんのりコーヒーが香る、ほっと一息つける味わいです。

すみっコパシフィックブルー

価格：880円（税込）

「すみっコパシフィックブルー」は、「ぺんぎん？」と「とかげ」のイメージ。

オレンジジュースをベースにブルーシロップとレモンを合わせ、スッキリと爽やかな味わいに仕上げられています☆

テイクアウトメニュー「すみっコスムージージェラート」

価格：1種 680円（税込）、5種セット 3,300円（税込）

種類：しろくま（キャラメルポップコーン味）、ぺんぎん？（キウイ＆ライム味）、とんかつ（チャンキーチョコレート味）、ねこ（パッションフルーツ＆マンゴー味）とかげ（ソーダフロート味）

キャラクターごとのカラーとフレーバーを楽しめる、スムージージェラートはテイクアウトメニュー。

お散歩のおともにもぴったりな、見た目もかわいいひんやりスイーツです。

全種類が入った5種セットを購入すると、特典として「すみっコたち」が集合したステッカーがもらえます！

コラボグッズ

価格：

缶バッチ（ランダム5種）660円（税込）

アロハキーホルダー（ランダム5種）1,320円（税込）

目印チャーム（ランダム5種）660円（税込）

アクリルコースター（5種）1,100円（税込）

巾着 1,320円（税込）

※ランダム商品はデザインを選べません

思わず集めたくなるような「すみっコぐらし」とのコラボグッズも展開。

リゾート風衣装におめかしした「すみっコ」たちのグッズを、アロハテーブル全店舗で販売されます☆

どのキャラクターが出るかドキドキのランダムグッズや、普段使いしやすい巾着など、さまざまなグッズを展開。

日常のふとした瞬間も「すみっコ」たちと一緒に過ごせるグッズが揃っています！

南国ムードあふれる「すみっコ」たちのコラボメニューとコラボグッズがたっぷりラインナップ。

アロハテーブルの「すみっコたちと過ごす、ハワイアンバケーション！」テーマメニュー・グッズは、2026年3月4日から5月10日まで登場します！

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 南国ムードたっぷりなメニューとグッズ！アロハテーブル サンエックス「すみっコぐらし」コラボレーション appeared first on Dtimes.