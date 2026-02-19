１９９０年代を代表する男性４人組ロックバンド「Ｔ‐ＢＯＬＡＮ」のベース担当で、真岡市出身の上野博文さんに市の魅力を内外に発信してもらおうと市はアンバサダーに任命しました。

１７日、真岡市役所で委嘱状の交付式が行われ、中村和彦市長から上野さんにアンバサダーの委嘱状が手渡されました。

中村市長は「アンバサダーとしてぜひ、真岡市のプロモーション活動にもお力添えいただきますようお願いします」と活躍に期待しました。

上野さんは「大変光栄に思っています。真岡市のために働くとともに、音楽を通して懸け橋になればいいかなと思ってます」と応えました。

Ｔ‐ＢＯＬＡＮは１９９１年、シングル「悲しみが痛いよ」でメジャーデビュー。「じれったい愛」「おさえきれないこの気持ち」などがヒットし、ＣＤの総売り上げはおよそ１７００万枚を記録する１９９０年代を代表するロックバンドです。

１９９９年に解散しましたが、その後限定復活、そして２０１７年に完全復活を果たし、現在は全国４７都道府県を回るラストライブツアー中です。

上野さんは２０２５年７月、肺がんのステージ４であることが分かりましたが、治療と並行しながらステージに立っています。県内では、２月２２日に栃木市でツアーが行われます。

上野さんはアンバサダーに就任後、Ｔ‐ＢＯＬＡＮの小旗を手にした大勢の職員に見送られ、市役所を後にしました。