2027年春デビュー

西武鉄道は2026年2月19日、新車両「トキイロ」を新宿線に導入すると発表しました。現在の特急「小江戸」に使用している10000系電車の後継として2027年春に導入し、有料着席サービスを刷新する予定です。

【全車で色違い】これが新宿線の新車両です（イメージ画像）

西武によると愛称の「トキイロ」は、「時の色」をイメージして命名。ロゴの「イ」の字は新宿線の頭文字である「S」の形も内包し、滑らかな曲線で構成することで快適な乗り心地を表現しています。

車両のデザインは、朝・昼・夕の空の色をもとに、街並みや人々の隙間をつなげる様子を視覚的に表したなみ型ライン「エナジーウェーブ」に仕上げたといいます。1編成8両全ての車両でカラーリングが異なるデザインは、西武の車両として初の試みだそうです。

車内はリクライニングシート、全席コンセント、カップホルダー、フック、無料Wi-Fi、トイレなどを備えます。

車両は川崎車両が製造。軽量アルミ車体を採用したほか、消費電力の少ないVVVF制御装置などの導入により、10000系に比べて1両あたり約17％軽量化したほか、消費電力量も約70％の削減を実現しました。

なお、車両形式は公表されていません。運行区間や停車駅なども未定としています。