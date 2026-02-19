優しいリーダーほど部下の成長を止めてしまう致命的な理由
あなたは、「仕事ができるようになりたい」と思ったことがありますか？
でも、「仕事ができる」とはいったい何を指すのでしょう。
プレゼンがうまいこと？ 英語がペラペラなこと？ AIを駆使すること？
……残念ながら、これらはすべて「仕事ができる人」の条件ではありません。
では、何をすれば「仕事ができる人」になれるのでしょうか？
3万人を分析して「できる人側」になる絶対ルールをまとめた書籍『仕事ができる人の頭のなか』（ダイヤモンド社刊）著者の木暮太一氏に伺いました。
優しいリーダーほど、部下を動けなくしている
近年、「優しいリーダー」が評価される時代になりました。
部下の話をよく聞き、頭ごなしに否定せず、意見を尊重します。心理的安全性を高め、安心して働ける環境をつくっています。
これらは間違いなく、“令和のリーダー”に重要な要素です。
少なくとも、威圧的で、怒鳴り、感情で人を動かそうとするリーダーよりは、はるかに健全です。
ただ、ここで一つ、見落とされがちな事実があります。優しさは、必ずしも人を動かすとは限らないということです。
「寄り添っているのに、動かない」という違和感
研修やコンサルティングなどでサポートに入っている企業のリーダーの方からこんな言葉を聞くことがあります。
「ちゃんと寄り添っているつもりなんです」
「否定しないように、かなり気をつけています」
「本人の考えを尊重しているんですが……」
その一方で、みなさんが抱える悩みはほぼ共通しています。
「部下が動かない」
「判断が遅い」
「いつまでも迷っている」
リーダーの課題として“あるある”ではないでしょうか？
さらには「優しいリーダー」であろうとする人ほど、この状態に陥りやすいと感じています。
なぜでしょうか？
優しさが生み出す「安心して迷える状態」
優しいリーダーの多くは、部下に対して次のように接します。
「無理に決めなくていいよ」
「いろいろ考えてみて」
「どれも間違いじゃないと思う」
これらの言葉は、一見すると部下を守っているように見えます。
実際、部下は気持ちが楽になり、安心するかもしれませんね。否定されないからです。
しかし、その安心は、行動の安心ではなく、「迷い続けてもいい」という安心です。
「決めなくても怒られない」
「動かなくても責められない」
「曖昧なままでも許される」
そして部下は「考え続ける」ようになります。決断と行動を先延ばしにしてしまうのです。
多くのリーダーが、無意識に勘違いしていると感じます。
「相手の考えを尊重できるような優しい人になりたい」
「決めつけないことが、相手の成長につながる」
たしかに、相手の考えをむやみに否定してはいけません。
しかし、「尊重される＝どれもいい」ではありません。
選択肢がない状態では相手は動けませんが、それ以上に「選択肢が多すぎる状態」でも動けなくなります。
仕事の現場で必要なのは、「何をやってもいい状態」ではありません。
「何をやればいいかが分かっている状態」です。
選択肢が増えすぎると、人は判断できなくなります。判断できなくなると、行動できなくなります。
これは能力の問題ではなく、環境の問題です。
リーダーがやるべきことは「迷わせないこと」
ここで、リーダーの役割をはっきりさせておきます。リーダーの仕事は、迷いを共有することではありません。
迷いを減らすことです。
もちろん、リーダー自身も迷います。正解が見えているわけでもありません。
ただし、その迷いをそのまま部下に渡してはいけません。
「自分はよく分からないから、任せるよ。いい感じに仕上げて」
「正解はないから、自由にやってみよう」
では、部下はより迷うことになります。
「結局、何をすればいいのか分からない」という状態になるだけです。そして実際には、責任の所在を曖昧にしてしまっています。
人は、自由なときに動けるのではありません。暫定案でもいいから自分の中で「これだろうな」と決まっているときに動けるのです。
「何を目指しているのか」
「どこまでやればいいのか」
「どこから先は考えなくていいのか」
これが決まっていると、人は安心して動けます。
優しいリーダーが、もう一段進むために
ここまで読むと、
「じゃあ、厳しくすればいいのか」
と思われるかもしれません。しかし、そうではありません。
繰り返しになりますが、必要なのは「感情的に厳しくすること」ではなく、「構造的に明確にすること」です。
「何を期待しているのか」
「何をすれば評価されるのか」
「どこで相談すればいいのか」
これを言語化して示すことが大事です。
これができることが、本当の意味での優しさではないでしょうか？