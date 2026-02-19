Æ¬¤Î°¤¤¿Í¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢ChatGPT¤Ç¡Ö»×¹Í¤òËá¤¯¡×¤¹¤´¤¤»È¤¤Êý¡¦¥Ù¥¹¥È1
AI¤¬¡Ö»È¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ï¡¢¿Í´ÖÂ¦¤Î¡Ö»È¤¤Êý¡×¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥°¡¼¥°¥ë¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¡¢KDDI¤Ê¤É¤ò´Þ¤à600¼Ò°Ê¾å¡¢¤Î¤Ù2Ëü¿Í°Ê¾å¤Ë»×¹Í¡¦È¯ÁÛ¤Î¸¦½¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿ÀÐ°æÎÏ½Å»á¤À¡£¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òAI¤ÇÃ¯¤Ç¤â¼ÂÁ©¤Ç¤¤ëÊýË¡¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¤¬È¯Çä¡£Á´680¥Ú¡¼¥¸¡¢2700±ß¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÆß´ïËÜ¡É¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖAI¤È¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂÐÏÃ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡ª¡×¡ÖÃÍÃÊ¤Î100ÇÜ¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤êÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»×¹Í¡¦È¯ÁÛ¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø¹Í¶ñ¡ÙÃø¼Ô¤Î²ÃÆ£¾»¼£»á¤âÁ´ÌÌ´Æ½¤¤È¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò»È¤¨¤ÐÃ¯¤Ç¤â¡È¹Í¤¨¤ë¡É¤³¤È¤ÎÅ·ºÍ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿Æ±½ñ¤«¤é¡¢AI¤ÎÊØÍø¤Ê»È¤¤Êý¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦ÀÐ°æ°ìÊæ¡Ë
AI¤ò»È¤Ã¤Æ¡ÖËá¤¯²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë°Æ¡×¤ò¹Ê¤ë
¡¡²ñµÄ¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¿ôÆü¸å¡¢¡Ö¤Ç¡¢·ë¶É¤É¤ì¤ò¤ä¤ë¤Î¡©¡×¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤·¤ÆËþÂ¤¹¤ë¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤Î¤Ï¤½¤Î¸å¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤¯¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¤Î²ÝÂê¤ä¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ð¸³¤¬Àõ¤¤¤ÈÈ½ÃÇ´ð½à¤âÄê¤Þ¤é¤º¡¢¿¤Ó¤ë¸¶ÀÐ¡Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¡Ë¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢·è¤á¤¤ì¤º¤Ë»þ´Ö¤À¤±¤¬²á¤®¤¿¤ê¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç»È¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢AI¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ»Ë¡¤½¤Î20¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î²þÁ±¡×¤È¤¤¤¦»È¤¤Êý¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤¬¡¢¤½¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ç¤¹¡£
²þÁ±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È¤â¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¼Á¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÁª¤Ó¡¢¤½¤Î²þÁ±°Æ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ò¤ªÂê¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¸õÊä¤òµÆþ¡Ó
¡½¡½¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¡Ê248¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤è¤ê
¡¡¾ì¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤¹¤Ù¤ÆÆþÎÏ¤·¡¢¡ÖËá¤±¤Ð¸÷¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤°Æ¤òÃê½Ð¤·¡¢²þÁ±°Æ¤È¤È¤â¤ËÄó¼¨¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È°ÍÍê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÊ¹¤Êý¤ÎÍ¥¤ì¤¿ÅÀ¤Ï3¤Ä¡£
¡¡Âè°ì¤Ë¡¢ÂçÎÌ¤Î°Æ¤ò°ìµ¤¤Ë¡È·Ú¤¯Ëá¤¤¤¿¾õÂÖ¡É¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£
¡¡ÂèÆó¤Ë¡¢Â°¿ÍÀ¤òÇÓ¤·¡¢¸øÊ¿¤Ë¸¶ÀÐ¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¡£
¡¡Âè»°¤Ë¡¢¡ÖÁª¤Ö¡×¤È¡Ö²þÁ±¤¹¤ë¡×¤òÆ±»þ¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¡£
¡¡¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¿Í¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÍÉ¤é¤®¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÁªÊÌ¤ÎÁ°ÃÊ³¬¤òAI¤ËÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤ÏÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¡ÖË»¤·¤¤¤Î¤ËÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤Î²ò·èºö¤òËá¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Îµ»Ë¡¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËèÆüË»¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²¼µ¤Î10¸Ä¤Î²ò·èºö¤¬Éâ¤«¤ó¤À¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¡Öº£Æü¤ÎÀ®Ä¹¡×¤ò1¹Ô¤Ç¸À¸ì²½¤·¤Æ¤ß¤ë
¡¦»Å»ö¤ò¡ÖÇ½ÎÏ¥é¥Ù¥ë¡×¤ÇÊ¬Îà¤¹¤ë
¡¦3¤«·îÃ±°Ì¤Ç¡ÖÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹¥Æ¡¼¥Þ¡×¤òÀßÄê
¡¦AI¤ò¡ÖÆâ¾Ê¥³¡¼¥Á¡×¤Ë¤¹¤ë
¡¦¡Ö½éÄ©Àï¡×¤òËè½µ1¤ÄÆþ¤ì¤ë
¡¦À®²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö²òÁüÅÙ¡×¤ò»ØÉ¸¤Ë¤¹¤ë
¡¦·î1²ó¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ê²ñ¡×¤òÀßÄê
¡¦¡ÖË»¤·¤µ¤ÎÃÇ¼ÎÎ¥¡×¤ò¤¹¤ë
¡¦¡ÖÌ¤Íè¤Î¼«Ê¬¡×»ëÅÀ¤Çº£¤ò¸«¤ë
¡¦¡ÖÂÎ¸³ÎÌ¡×¤òÀïÎ¬Åª¤ËÁý¤ä¤¹
¡¡¤É¤ì¤â°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´Éô¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤¤¤º¤ì¤â¤ä¤äÃê¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤¦¤¨¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¿¼·¡¤ê¡¢¶ñÂÎ²½¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î°Æ¤òAI¤ËÆþÎÏ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢µ»Ë¡¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î²þÁ±¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡ÖËá¤¤¬¤¤¡×¤Î¤¢¤ë°Æ¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ãAI¤Ø¤Î¼ÁÌä¡ä
²þÁ±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È¤â¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¼Á¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÁª¤Ó¡¢¤½¤Î²þÁ±°Æ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢AI¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ãAI¤Î²óÅú¡ä
¤¤¤¤Ìä¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¼Á¤¬ºÇ¤â¿¤Ó¤·¤í¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£
ÁªÄê¡§¤ AI¤ò¡ÖÆâ¾Ê¥³¡¼¥Á¡×¤Ë¤¹¤ë
ÍýÍ³¤ÏÌÀ³Î¤Ç¤¹¡£
¡¦ºÆ¸½À¤¬¹â¤¤
¡¦º¹ÊÌ²½¤·¤ä¤¹¤¤
¡¦Àß·×¼¡Âè¤Ç¡È½¬´·²½¡É¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë
¤¿¤À¤·¸½¾õ¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÀõ¤¤¡£
¡ÖÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¡×¤È¸À¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢À®Ä¹¼Â´¶¤Ï»ýÂ³¤·¤Þ¤»¤ó¡£
²þÁ±°Æ¡§AI¤ò¡ÖÀ®Ä¹¥í¥°ÊÔ½¸¼Ô¡×¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤ë
Ã±¤Ê¤ë¥³¡¼¥Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÀ®Ä¹¤òÊª¸ì²½¤¹¤ëÊÔ½¸¼Ô¡É¤ËÊÑ¤¨¤ë¡£
²þÁ±¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó
¡ ËèÆü¤ÎÆþÎÏ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë
AI¤Ë¤³¤¦Åê¤²¤ë¡§
¡Öº£Æü¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£´¶¾ð¤¬Æ°¤¤¤¿½Ö´Ö¡×
¤³¤ì¤òËèÆü3Ê¬¤ÇÆþÎÏ¡£
¢ ½µ1¤ÇAI¤Ë¡ÖÇ½ÎÏÃê½Ð¡×¤ò¤µ¤»¤ë
¥×¥í¥ó¥×¥ÈÎã¡§
¡Ö¤³¤ì¤é¤ÎµÏ¿¤«¤é¡¢»ä¤Î¿¤Ó¤Æ¤¤¤ëÇ½ÎÏ¤ò3¤ÄÃê½Ð¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÉÕ¤¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¼¡¤Ë¿¤Ð¤¹¤Ù¤Ç½ÎÏ¤ò1¤ÄÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×
¢ª ¡ÈË»¤·¤µ¡É¤¬¡ÈÇ½ÎÏÍúÎò¡É¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£
£ ·î1¤Ç¡ÖÀ®Ä¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤òºî¤é¤»¤ë
¡Ö¤³¤Î1¤«·î¤Î¥í¥°¤«¤é¡¢»ä¤ÎÀ®Ä¹Êª¸ì¤ò1000»ú¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×
¤³¤ì¤¬¸ú¤¯¡£
¿Í¤Ï¿ôÃÍ¤è¤ê¡ÈÊª¸ì¡É¤ÇÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¡£
¤ »ÍÈ¾´ü¤´¤È¤Ë¡Ö¼¡¤ÎÄ©ÀïÀß·×¡×¤ò¤µ¤»¤ë
¡Ö¤¤¤Þ¤ÎÀ®Ä¹·¹¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢»ä¤¬¼¡¤ËÄ©Àï¤¹¤Ù¤»Å»ö¥¿¥¤¥×¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×
¤³¤³¤Ç¡Ö¾¯¤·ÇØ¿¤Ó¡×¤òÀß·×¡£
¤Ê¤¼¤³¤ì¤¬¼Á¤òÂç¤¤¯¾å¤²¤ë¤Î¤«
½¾Íè°Æ¢ª AI¤¬Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë
²þÁ±°Æ¢ª AI¤¬¡ÖÀ®Ä¹¤ÎÊÔ½¸¼Ô¡×¤Ë¤Ê¤ë
À®Ä¹¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢¡ÖÅÀ¡×¤Ç¤·¤«¿¶¤êÊÖ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡£
¤³¤ì¤ò¡¢ÅÀ ¢ª Àþ ¢ª Êª¸ì¤ËÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢¼«¸Ê¸úÎÏ´¶¤¬Ä·¤Í¤ë¡£
¡¡¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡ÖAI³èÍÑË¡¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ¯¤Êý¤ÎºÆÄêµÁ¤Ë¶á¤¤Äó°Æ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º½¨°ï¤Ê¤Î¤Ï¡¢AI¤¬¼«¤é¤ò¸úÎ¨²½¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀ®Ä¹¤ÎÊÔ½¸¼Ô¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±Ä¾¤·¤¿ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ï¡¢AI¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤òÂå¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤òµá¤á¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏÅöÁ³¡¢À®Ä¹¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤ÎÄó°Æ¤ÏµÕ¤Ç¡¢AI¤ò¡Ö¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¶ñ¡×¤È¤·¤Æ»È¤¦¡£¤³¤ÎÈ¯ÁÛ¤ÎÅ¾´¹¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Æ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òËá¤¯¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¡¤ËÉ¾²Á¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÖÅÀ ¢ª Àþ ¢ª Êª¸ì¡×¤È¤¤¤¦Àß·×»×ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¡¡À®Ä¹¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ÎÆü¤Î·ë²Ì¡×¤Ç¼«Ê¬¤òÈ½ÃÇ¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢À®Ä¹¤ÏÆüÃ±°Ì¤Ç¤Ï¤Û¤Ü¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£½µÃ±°Ì¡¢·îÃ±°Ì¤È¡¢¡ÖÀþ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¼Â´¶¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÀ®Ä¹¤È¤¤¤¦¡ÖÊª¸ì¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ëÅÀ¤ò¸þ¤±¤ë»þ´Ö¼´¤ò¹¤²¤Æ¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ÆÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¡¢ÎÉ¤¤Äó°Æ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¡ÖËá¤¯²ÁÃÍ¡×¤ò¸À¸ì²½¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢AI¤Ï¼ÂÁ©ÊýË¡¤âÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ËèÆü3Ê¬ÆþÎÏ
¡¦½µ1²óÃê½Ð
¡¦·î1²óÊª¸ì²½
¡¡¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖAI¤Ø¤ÎÊ¹¤Êý¡×¤âÄó¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¶ñÂÎ²½¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¿¤òºÎÍÑ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢µ»Ë¡¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î²þÁ±¡×¤ò¡¢¤¼¤Ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢½ñÀÒ¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù·ÇºÜ¤Îµ»Ë¡¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµ»ö¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë¤â½ñÀÒ¤Ç¤Ï¡¢AI¤ò»È¤Ã¤Æ»×¹Í¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë56¤ÎÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë