ホテル椿山荘東京の「桜×ストロベリーアフタヌーンティー」。コース仕立てのアフヌンは庭園に咲く桜を眺めながら楽しむことも！
◆ホテル椿山荘東京の「桜×ストロベリーアフタヌーンティー」。コース仕立てのアフヌンは庭園に咲く桜を眺めながら楽しむことも！
ホテル椿山荘東京のロビーラウンジ「ル・ジャルダン」より、三段スタンドにアミューズのスープが加わった、コース仕立ての新感覚アフタヌーンティー「桜×ストロベリーアフタヌーンティー」が登場。
なめらかなじゃがいものスープに、鯛のうまみを閉じ込めたブランダードのコロッケが添えられたアミューズをはじめ、桜の香りや旬のいちごを楽しめるスイーツ＆セイボリーがラインナップ。期間は、2026年4月12日（日）まで。
この記事の要約レポート
・ホテル椿山荘東京のロビーラウンジ「ル・ジャルダン」に「桜×ストロベリーアフタヌーンティー」が登場。期間は2026年4月12日（日）まで
・アミューズのスープと三段ティースタンドのスイーツ＆セイボリーが楽しめるコース仕立て
・ティースタンドの上段には、ジューシーないちごと華やかな桜が主役のスイーツが並ぶ
・いちごとホワイトチョコレートが練り込まれた特製スコーンや桜クッキーも
・春食材を使った彩り豊かなセイボリーは食事としても大満足の内容
・18時からは「イブニングハイティー 〜桜〜」の提供も
まるでコース料理のような贅沢アフタヌーンティー
早咲きの河津桜から始まり、約20種100本の桜が順に見頃を迎えるホテル椿山荘東京の庭園。期間中、ロビーラウンジ「ル・ジャルダン」では、その華やかな景色を眺めながらゆったりとティータイムを過ごすことができる。
桜咲き誇る庭園を望みながら味わう今回のアフタヌーンティーは、桜の香りや旬を迎えるいちごを使用した春らしいメニューが盛りだくさん。さらにアミューズが加わり、まるでコース料理のような特別感が楽しめる。
最初に提供されるアミューズは、なめらかなじゃがいものスープに、鯛ブランダードのコロッケが合わせられた「鯛ブランダードのコロッケとパルマンティエ」。続く三段スタンドの各プレートには、季節の彩りあふれるスイーツとセイボリーが用意され、春の味覚を存分に堪能できる内容となっている。
春をぎゅっと詰め込んだバラエティ豊かなスイーツ
上段に並ぶのは、ジューシーないちごと華やかな桜が主役のスイーツたち。「いちごと桜のヴェリーヌ」は、いちごやアプリコット、桜パンナコッタ、抹茶ゼリーなどが美しく重ねられたグラススイーツ。甘酸っぱいいちごと優しい桜の香りに、ほろ苦い抹茶のアクセントが効いた大人の味わい。桜あんクリームとフランボワーズの風味が春の訪れを感じさせる「桜のタルト」は、タルトの中に香ばしいピスタチオのカダイフが忍ばせられ、サクサクとした心地よい食感に。
新鮮ないちごが濃厚なホワイトチョコレートでディップされた「いちごチョコレートディップ」は、甘さと酸味の絶妙なバランスが楽しめる、見た目にもキュートな1品。ふんわりと軽いムースにいちごの甘酸っぱさと桜の香りを閉じ込めた「いちごと桜のムース」は、下に添えられたチョコレートクランチとの食感のコントラストを楽しんで。
桜といちごがふわりと香る特製スコーン＆クッキー
中段には、桜といちごの優しい香りが広がるスコーンとクッキーが用意される。伝統のプレーンと、旬のいちごとホワイトチョコレートが練り込まれた甘酸っぱいいちごスコーンの2種に加え、桜型のクッキーにドライチェリーやドライいちご、ラム酒香るバタークリームを挟んだ「桜クッキー」が楽しめる。グリオットチェリーといちごのジャム、ウォールナッツのクロテッドクリームと合わせて、香りや食感の変化を感じてみて。
見た目も味わいも春らしい彩り豊かなセイボリー
そして下段には、桜やいちごのニュアンスを効かせたセイボリーがラインナップ。彩りの美しさはもちろん、食事としての満足感もしっかり味わえる構成に仕上げられている。
明太子ソースがアクセントの「フィッシュバーガー」は、サクサクの鯛のフライとタルタルソースが相性抜群。ほかにも、コンキリエ（貝殻型パスタ）の中に、ガーリックソテーした春キャベツやアスパラガスが詰め込まれた「コンキリエのアーリオ・オーリオ」など旬の味覚がたっぷり。
大人のご褒美にぴったりなイブニングハイティーも
アフタヌーンティーより少し遅い時間に、グラスシャンパンとともに楽しめる「イブニングハイティー 〜桜〜」も期間限定で登場。
三段のオードブルスタンドには、「炭火焼きチキンのキッシュ」をはじめ、「イカとセロリラブのタルト」や「サーモンのミ・キュイ」など、種類豊富なこだわりのセイボリーが勢揃い。メインには、ボリューム満点のシェフ特製ローストビーフが提供されるので、お腹も心もしっかりと満たされるはず。そして食後は、甘酸っぱい「ストロベリームース 〜桜〜」で爽やかに締めくくりを。
趣向を凝らしたコース仕立てのプランで、優雅な春のティータイムを心ゆくまで満喫して。
イブニングハイティー 〜桜〜
【開催日程】〜2026/4/12（日）※完全ご予約制（当日9:30まで）
【開催時間】18:00〜L.O.19:30
【料金】WEB予約 1名 8,000円／電話予約 1名 9,000円
※税込・サービス料（15％）別
【フード内容】
■上段
・ビーツのコールスロー
・炭火焼きチキンのキッシュ
・イカとセロリラブのタルト
■中段
・サーモンのミ・キュイ
・新じゃがいものクランブルドフィノワ
・カブのブラマンジェ
■下段
・ゼッポリーネ あおさとしらす
・フィッシュバーガー
・自家製ハムときゅうりのティーサンド
・コンキリエのアーリオ・オーリオ
■シェフ特製ローストビーフ グレイビーソース・レフォール・ハーブソルト
■デザート
・ストロベリームース 〜桜〜
※仕入れ状況により、メニュー内容が変わる場合がございます。予めご了承ください
【ドリンク内容】
・グラスシャンパン
・コーヒーまたは紅茶
◆アフタヌーンティーの会場は？
庭園を一望するホテル椿山荘東京のラウンジで優雅なひとときを
ホテル椿山荘東京の3階にあるロビーラウンジ「ル・ジャルダン」は、都心にありながら緑豊かな借景を望む洗練された空間。日中はアフタヌーンティー、夜はイブニングハイティーを楽しみながら、優雅な時間を満喫できる。パートナーとのデートや、リッチな気分を味わいたい女子会にぜひ足を運んでみて。
ホテル椿山荘東京のロビーラウンジ「ル・ジャルダン」より、三段スタンドにアミューズのスープが加わった、コース仕立ての新感覚アフタヌーンティー「桜×ストロベリーアフタヌーンティー」が登場。
なめらかなじゃがいものスープに、鯛のうまみを閉じ込めたブランダードのコロッケが添えられたアミューズをはじめ、桜の香りや旬のいちごを楽しめるスイーツ＆セイボリーがラインナップ。期間は、2026年4月12日（日）まで。
・ホテル椿山荘東京のロビーラウンジ「ル・ジャルダン」に「桜×ストロベリーアフタヌーンティー」が登場。期間は2026年4月12日（日）まで
・アミューズのスープと三段ティースタンドのスイーツ＆セイボリーが楽しめるコース仕立て
・ティースタンドの上段には、ジューシーないちごと華やかな桜が主役のスイーツが並ぶ
・いちごとホワイトチョコレートが練り込まれた特製スコーンや桜クッキーも
・春食材を使った彩り豊かなセイボリーは食事としても大満足の内容
・18時からは「イブニングハイティー 〜桜〜」の提供も
まるでコース料理のような贅沢アフタヌーンティー
早咲きの河津桜から始まり、約20種100本の桜が順に見頃を迎えるホテル椿山荘東京の庭園。期間中、ロビーラウンジ「ル・ジャルダン」では、その華やかな景色を眺めながらゆったりとティータイムを過ごすことができる。
桜咲き誇る庭園を望みながら味わう今回のアフタヌーンティーは、桜の香りや旬を迎えるいちごを使用した春らしいメニューが盛りだくさん。さらにアミューズが加わり、まるでコース料理のような特別感が楽しめる。
最初に提供されるアミューズは、なめらかなじゃがいものスープに、鯛ブランダードのコロッケが合わせられた「鯛ブランダードのコロッケとパルマンティエ」。続く三段スタンドの各プレートには、季節の彩りあふれるスイーツとセイボリーが用意され、春の味覚を存分に堪能できる内容となっている。
春をぎゅっと詰め込んだバラエティ豊かなスイーツ
上段に並ぶのは、ジューシーないちごと華やかな桜が主役のスイーツたち。「いちごと桜のヴェリーヌ」は、いちごやアプリコット、桜パンナコッタ、抹茶ゼリーなどが美しく重ねられたグラススイーツ。甘酸っぱいいちごと優しい桜の香りに、ほろ苦い抹茶のアクセントが効いた大人の味わい。桜あんクリームとフランボワーズの風味が春の訪れを感じさせる「桜のタルト」は、タルトの中に香ばしいピスタチオのカダイフが忍ばせられ、サクサクとした心地よい食感に。
新鮮ないちごが濃厚なホワイトチョコレートでディップされた「いちごチョコレートディップ」は、甘さと酸味の絶妙なバランスが楽しめる、見た目にもキュートな1品。ふんわりと軽いムースにいちごの甘酸っぱさと桜の香りを閉じ込めた「いちごと桜のムース」は、下に添えられたチョコレートクランチとの食感のコントラストを楽しんで。
桜といちごがふわりと香る特製スコーン＆クッキー
中段には、桜といちごの優しい香りが広がるスコーンとクッキーが用意される。伝統のプレーンと、旬のいちごとホワイトチョコレートが練り込まれた甘酸っぱいいちごスコーンの2種に加え、桜型のクッキーにドライチェリーやドライいちご、ラム酒香るバタークリームを挟んだ「桜クッキー」が楽しめる。グリオットチェリーといちごのジャム、ウォールナッツのクロテッドクリームと合わせて、香りや食感の変化を感じてみて。
見た目も味わいも春らしい彩り豊かなセイボリー
そして下段には、桜やいちごのニュアンスを効かせたセイボリーがラインナップ。彩りの美しさはもちろん、食事としての満足感もしっかり味わえる構成に仕上げられている。
明太子ソースがアクセントの「フィッシュバーガー」は、サクサクの鯛のフライとタルタルソースが相性抜群。ほかにも、コンキリエ（貝殻型パスタ）の中に、ガーリックソテーした春キャベツやアスパラガスが詰め込まれた「コンキリエのアーリオ・オーリオ」など旬の味覚がたっぷり。
大人のご褒美にぴったりなイブニングハイティーも
アフタヌーンティーより少し遅い時間に、グラスシャンパンとともに楽しめる「イブニングハイティー 〜桜〜」も期間限定で登場。
三段のオードブルスタンドには、「炭火焼きチキンのキッシュ」をはじめ、「イカとセロリラブのタルト」や「サーモンのミ・キュイ」など、種類豊富なこだわりのセイボリーが勢揃い。メインには、ボリューム満点のシェフ特製ローストビーフが提供されるので、お腹も心もしっかりと満たされるはず。そして食後は、甘酸っぱい「ストロベリームース 〜桜〜」で爽やかに締めくくりを。
趣向を凝らしたコース仕立てのプランで、優雅な春のティータイムを心ゆくまで満喫して。
イブニングハイティー 〜桜〜
【開催日程】〜2026/4/12（日）※完全ご予約制（当日9:30まで）
【開催時間】18:00〜L.O.19:30
【料金】WEB予約 1名 8,000円／電話予約 1名 9,000円
※税込・サービス料（15％）別
【フード内容】
■上段
・ビーツのコールスロー
・炭火焼きチキンのキッシュ
・イカとセロリラブのタルト
■中段
・サーモンのミ・キュイ
・新じゃがいものクランブルドフィノワ
・カブのブラマンジェ
■下段
・ゼッポリーネ あおさとしらす
・フィッシュバーガー
・自家製ハムときゅうりのティーサンド
・コンキリエのアーリオ・オーリオ
■シェフ特製ローストビーフ グレイビーソース・レフォール・ハーブソルト
■デザート
・ストロベリームース 〜桜〜
※仕入れ状況により、メニュー内容が変わる場合がございます。予めご了承ください
【ドリンク内容】
・グラスシャンパン
・コーヒーまたは紅茶
◆アフタヌーンティーの会場は？
庭園を一望するホテル椿山荘東京のラウンジで優雅なひとときを
ホテル椿山荘東京の3階にあるロビーラウンジ「ル・ジャルダン」は、都心にありながら緑豊かな借景を望む洗練された空間。日中はアフタヌーンティー、夜はイブニングハイティーを楽しみながら、優雅な時間を満喫できる。パートナーとのデートや、リッチな気分を味わいたい女子会にぜひ足を運んでみて。