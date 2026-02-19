大谷翔平が初戦から連続スタメンへ　ロバーツ監督明言に米専門メディアも反応「これほど早い時期は初めて」

大谷は順調に調整を続けているようだ(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が現地時間2月21日からスタートするオープン戦で、初戦から2試合連続でスタメン出場するとデーブ・ロバーツ監督が明言した。ドジャースは21日にエンゼルス、22日にパドレスと、それぞれ相手のキャンプ地で戦う。

大谷の出場予定が指揮官より伝えられると、球団専門メディア『SBNATION TRUEBLUEL A』も反応。同メディアは、「オオタニがドジャース移籍後3年間で、これほど早い時期にスプリングトレーニングの試合に出場するのは今回が初めてとなる」と指摘。続けて、過去2シーズンを振り返り、「2024年は前年9月に2度目のトミー・ジョン手術を受けた直後だったため、ドジャースでのオープン戦初出場は2月27日で、カクタスリーグ開幕から5日後だった。昨季も前年11月の左肩手術明けだったため、出場は2月28日と、開幕から8日後だった」などと綴っている。

また、ロバーツ監督は山本由伸の初登板についても明かしており、21、22日でのいずれかで先発の予定であるという。同メディアは、「ヤマモトが土曜・日曜のどちらで先発するにせよ、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場のためチームジャパンに合流する前のカクタスリーグ登板は、これが唯一になる可能性が高い」と予想している。