【なだれ注意報】山形県・米沢市、新庄市、南陽市、金山町、最上町、舟形町などに発表（雪崩注意報） 19日10:22時点
気象台は、午前10時22分に、なだれ注意報を米沢市、新庄市、南陽市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、高畠町、川西町に発表しました。
庄内では、19日夜遅くまで高波に注意してください。村山、置賜、最上では、19日までなだれに注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■米沢市
□なだれ注意報【発表】
19日にかけて注意
■新庄市
□なだれ注意報【発表】
19日にかけて注意
□なだれ注意報
19日にかけて注意
■長井市
□なだれ注意報
19日にかけて注意
■南陽市
□なだれ注意報【発表】
19日にかけて注意
■河北町
□なだれ注意報
19日にかけて注意
■西川町
□なだれ注意報
19日にかけて注意
■朝日町
□なだれ注意報
19日にかけて注意
■大江町
□なだれ注意報
19日にかけて注意
■金山町
□なだれ注意報【発表】
19日にかけて注意
■最上町
□なだれ注意報【発表】
19日にかけて注意
■舟形町
□なだれ注意報【発表】
19日にかけて注意
■真室川町
□なだれ注意報【発表】
19日にかけて注意
■大蔵村
□なだれ注意報【発表】
19日にかけて注意
■鮭川村
□なだれ注意報【発表】
19日にかけて注意
■戸沢村
□なだれ注意報【発表】
19日にかけて注意
■高畠町
□なだれ注意報【発表】
19日にかけて注意
■川西町
□なだれ注意報【発表】
19日にかけて注意
■小国町
□なだれ注意報
19日にかけて注意
■白鷹町
□なだれ注意報
19日にかけて注意
■飯豊町
□なだれ注意報
19日にかけて注意