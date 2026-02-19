【なだれ注意報】北海道・千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町に発表（雪崩注意報） 19日10:22時点
気象台は、午前10時22分に、なだれ注意報を千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町に発表しました。
石狩地方では、19日昼過ぎまで大雪に警戒してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■札幌市
□大雪警報
積雪 19日昼過ぎにかけて警戒
・山間部
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
20日にかけて注意
■小樽市
□なだれ注意報
20日にかけて注意
□大雪警報
積雪 19日昼過ぎにかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
20日にかけて注意
■千歳市
□なだれ注意報【発表】
20日にかけて注意
■恵庭市
□なだれ注意報【発表】
20日にかけて注意
■北広島市
□なだれ注意報【発表】
20日にかけて注意
■石狩市
□なだれ注意報【発表】
20日にかけて注意
■当別町
□なだれ注意報【発表】
20日にかけて注意
■島牧村
□なだれ注意報
20日にかけて注意
■寿都町
□なだれ注意報
20日にかけて注意
■黒松内町
□なだれ注意報
20日にかけて注意
■蘭越町
□なだれ注意報
20日にかけて注意
■ニセコ町
□なだれ注意報
20日にかけて注意
■真狩村
□なだれ注意報
20日にかけて注意
■留寿都村
□なだれ注意報
20日にかけて注意
■喜茂別町
□なだれ注意報
20日にかけて注意
■京極町
□なだれ注意報
20日にかけて注意
■倶知安町
□なだれ注意報
20日にかけて注意
■共和町
□なだれ注意報
20日にかけて注意
■岩内町
□なだれ注意報
20日にかけて注意
■泊村
□なだれ注意報
20日にかけて注意
■神恵内村
□なだれ注意報
20日にかけて注意
■積丹町
□なだれ注意報
20日にかけて注意
■古平町
□なだれ注意報
20日にかけて注意
■仁木町
□なだれ注意報
20日にかけて注意
■余市町
□なだれ注意報
20日にかけて注意
■赤井川村
□なだれ注意報
20日にかけて注意