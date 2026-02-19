つばきファクトリーが毎回さまざまな企画に挑戦している番組『行くぜ！つばきファクトリー』。通称"行くつば"を見れば、もっとつばきファクトリーが好きになる。

2月23日(月)放送の「行くぜ！つばきファクトリー」#88では、『つばきカラオケ余韻フェイスバトル』に挑戦。つばきファクトリーメンバーが自分の歌いたい曲を披露し、歌い終わった後の「余韻フェイス」で競い合う企画となっている。

今回は、収録後の谷本安美、河西結心、土居楓奏の3人に、カラオケ企画への思いや今後の公開収録に向けての意気込みを聞いた。

――今回のカラオケ企画はいかがでしたか？

河西「私たちが覚えている限り、カラオケ企画をやったのは、私が加入して間もない頃だったと思います。4年くらい前だったので、またこうしてカラオケ企画ができてすごく嬉しいです。つばきファクトリーの楽曲以外の曲を、メンバーが歌っているのを聞く機会って、本当に一緒にカラオケに行かないとないので、すごく楽しかったですし、『この子がこの曲を歌うんだ』っていう意外性もあって、個性も出ていて楽しいなと思いました」

土居「私はカラオケ企画自体が初めてだったので、最初はすごく緊張していました。台本をもらった時に『あ、カラオケするんだ』って思って、どんな曲にしようかなってすごく悩みました。でも、こうして企画を通して、メンバーがつばきやハロプロ以外の曲を歌っているのを聞けて、私自身もすごく嬉しかったですし、楽しかったです」

谷本「瑠乃がずっとカラオケ企画をやりたいって言っていたので、それが叶ってまず嬉しかったなと思います。普段あまり聞けない曲を歌っている姿が見られて、新たな一面が見られる回だなと思いましたし、メンバーの歌声を聞くのがすごく好きなので、楽しかったです！」

――選曲について、ファンの方には意外と思われるような曲を選ばれたと思いますが、特に見どころなどがあれば教えてください

河西「工藤静香さんの楽曲を初めて歌いました。最近、いろんな方に『工藤さんに似ている』って言っていただくことがあって、自分ではあまり意識していなかったんですけど、そこから曲を聴くようになったんです。名曲はたくさんありますが、今回は『MUGO・ん...色っぽい』を選びました。昭和の楽曲は好きなんですけど、ファンの方の前で歌う機会があまりなかったので、初挑戦ですごく楽しかったです」

土居「私は普段カラオケに行くと、ももいろクローバーZさんや女性アーティストさん、アイドルさんの曲を歌うことが多いんです。今回の企画では、みんなが知っていて盛り上がる曲がいいかなと思って、B'zさんの『ultra soul』を選びました。今までは『可愛い』って言っていただくことが多かったんですけど、かっこいい一面も見てもらえるかなと思って、この曲にしました」

河西「あんなに振り幅があるとは思っていなかったので、すごくびっくりしました。歌が上手なのは分かっていましたけど、そこまで低音が出ると思っていなかったので、新たな一面が見られて嬉しかったです！」

谷本「この企画をやるって聞いた時に、結心と瑠乃と(八木)栞と私の4人で行ったカラオケの思い出が浮かびました。その時に最後に歌った曲がすごく印象に残っていて、今回はその曲を歌えたらいいなと思って選びました。その時もみんなですごく盛り上がりましたし、カラオケだからこそ、ちょっと楽しい曲を歌いたいなと思いました」

河西「そのアーティストさんのライブにも行っているだけあって、盛り上げ方がすごくて。かけ声もいろんなところから飛んでくるので、こっちも自然と乗りやすかったです」

――さて、2月23日(月)には公開収録がありますが、こんなことやってみたいというアイディアはありますか？

河西「グッズは、行くつばのTシャツをメンバーカラーで展開したいです。最近、ハロー！プロジェクトのコンサートでもカラーTシャツを着ている方が多いので、行くつばのロゴ入りがあったら、『本当につばきファクトリーが好きなんだ』って伝わっていいなと思います。あとは、バルーンアートとか飾り付けを自分たちで作ったりするのも楽しそうだなと思いますし、行くつばといえば公開収録でやっていた順位企画も、またやりたいです。最初の公開収録でやった合唱も、もう一度やりたいですね」

一同「(笑)」

土居「前に話していた、つばきの顔ハメパネルみたいなフォトスポットも楽しそうだなって思っています。ライブ前に写真を撮ったり、アクスタと一緒に撮ったり、いろんな楽しみ方ができそうだなと思って。企画としては、ファンの方に参加してもらう綱引きとか、運動会みたいなのも楽しそうだなって思います(笑)」

河西「借り物競争の話も出ていましたよね。『メガネの人』とか『帽子の人』みたいなお題で、ファンの方に参加してもらうのも面白そうだなって」

谷本「私たちに内緒で、ファンの皆さんが何か仕掛けてくれるのも楽しそうだなと思います。例えば間違い探しとか、1人だけ違うことをしている人がいるとか」

河西「ファンの方とスタッフさんが協力して、私たちが気づかない何かを用意してくれたら、ワンチーム感が出て楽しめそうですよね」

谷本「スタンプラリーみたいなのも面白そうです」

河西「フォトスポットを回ってスタンプを集めて、全部集めたらステッカーがもらえる、みたいなのもいいですよね」

――当日が楽しみですね。そんな公開収録の夜に放送される今回の「つばきカラオケ余韻フェイスバトル」の見どころを教えてください

河西「普段とは違うメンバーの素顔だったり、余韻フェイスで見せる"表情管理ができていない顔"だったり、初めて見る表情がたくさんあると思います。『この人がこんな顔をするんだ』っていう意外性も含めて、楽しんでもらえたら嬉しいです」

土居「一人一人の選曲にも個性が出ていますし、歌い終わった後の余韻フェイスで見せる表情にも、ぜひ注目していただきたいです」

谷本「つばきファクトリーがカラオケしている姿って、なかなか見られないと思うので、皆さんも一緒にカラオケボックスにいる気分で楽しんでほしいです。『この曲を選んだんだ』とか、『こんな表情するんだ』っていうところを見ながら、余韻フェイスにも注目してもらえたら嬉しいなと思います」

文＝HOMINIS編集部

放送情報

行くぜつばきファクトリー！ #88

放送日時：2026年2月23日(月)23:30〜

チャンネル：スペースシャワーTV

