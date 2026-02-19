ミラノ・コルティナ五輪・クロスカントリー女子団体スプリントのフリー予選が１８日に行われ、前代未聞の珍事が話題になっている。

コースの最終ラインに、なんと犬が乱入。この様子は日本のテレビでも放送され、放送席では「犬ですね」「これはフィニッシュラインを切ってしまいそう」と仰天。クロアチアの選手に続いて犬がゴールを駆け抜けると、アナウンサーは「動物が駆け抜けました！」と実況し、「犬の走るスローＶＴＲが流れています。首輪をしています」「選手も驚いたでしょう。オオカミなのかと驚いてしまったんですが」などと興奮気味に伝えた。ゴールラインを駆け抜けたあとは選手をかぐなどした後、選手と同じルートを通ってコースを後にした。

海外メディアでも多く報じられ、犬は２歳のチェコスロバキアンウルフドッグ。五輪スタッフである飼い主によると、その日の朝は激しくほえていたそう。頑固だが優しい犬だという。すぐに捕獲されて滞在先に戻されたというが、遭遇したクロアチア選手は「幻覚でも見てるのかと思った」と驚きを吐露。「決勝で同じことが起きたら、誰かのメダルや好成績を台無しにしてしまうかもしれない」とも話している。

ネット上でも犬がフィニッシュする写真が話題となり、「かわいいｗ」「今からでもオリンピックのグッズにして欲しい」「イッヌめっちゃいいフォームで走るしカメラ目線」「めちゃくちゃ美しい犬の映像！！」「競技中の接触とかが無く、選手やワンちゃんに怪我が無くて本当で良かった」「日本で同じことあったら飼い主、犬共々個人特定されボコボコに非難されて大問題になりそうだけど いいなぁ おおらかで」「このワンちゃんは悪くないけど、たまたま事故にならなかっただけで競技によっては危ないから、ちゃんと管理して」「もうハプニングすぎます」「まさに五輪史に残る予期せぬゴール」などの声が上がっている。