CONVERSE×OSAMU GOODS♡50周年記念オールスター登場

CONVERSEは、イラストレーター原田治氏が手がけるOSAMU GOODSの50周年を記念したコラボレーションモデルを、2026年2月24日より発売。ブランドのアイコン「オールスター」をベースに、ジルやジャックなど愛らしいキャラクターをデザインに落とし込んだ特別仕様です。ベビーから大人まで揃うファミリーペア展開で、世代を超えて楽しめるラインナップが揃います♡

大人もときめくオールスター

「ALL STAR AGED OX/OSAMU GOODS」13,200円（税込）は22.0～28.0、29.0、30.0cm展開、カラーはジル＆キャット。

生成りがかったオフホワイトにアンティークゴールドのハトメを合わせ、レトロでやわらかな雰囲気に。

左足にはジル＆ジャックのアートをプリントし、ギンガムチェックのペアシューレースが付属します。コンバース直営店限定モデルです。

「ALL STAR AGED HI/OSAMU GOODS」13,200円（税込）は22.0～28.0、29.0、30.0cm展開。

ジル＆ジャック（スモーキーブルー）、キャット＆ドッグ（アースブラウン）の2カラー。生成りテープや経年変化をイメージしたAGED仕様で、クラシックな印象に仕上げています。

「ALL STAR AGED PT HI/OSAMU GOODS」14,850円（税込）は22.0～28.0、29.0、30.0cm展開、マルチカラー。

キャラクターと筆記体ロゴを全面にあしらった総柄デザインで、パステル調の配色がやさしい世界観を演出します。

いずれもライニングには「OSAMU GOODS」ロゴと「50th Anniversary」のテキストをプリント。

ベビー＆ファミリーペアも充実

「BABY ALL STAR V-1/OSAMU GOODS」6,930円（税込）は12.0～15.0cm展開、ジル＆ジャック（スモーキーブルー）、キャット＆ドッグ（アースブラウン）の2カラー。

ベルトタイプで脱ぎ履きしやすく、やわらかなフォーム入り履き口やフィッティングチェッカー付きインソールなど、ベビーにうれしい仕様です。

「BABY RS/OSAMU GOODS」7,150円（税込）は13.0～17.0cm展開、レッド、ブラックの2カラー。軽量なインジェクションE.V.A.ミッドソールを採用し、屈曲性に優れた設計。

ギンガムチェック柄のアッパーにジル＆ジャックのワッペンを配し、かかとには筆記体ロゴをあしらっています。

カスタマイズで自分だけの一足

プリントカスタマイズデザインは12,650円（税込）、22.0～28.0、29.0、30.0cm展開。対象はALL STAR（R）HI/OX ALL WHITE。販売期間は2026年2月24日（火）～。

White atelier BY CONVERSE原宿店・福岡店、CONVERSE STORE SENDAI、CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOPで展開します。

70年代後半から80年代前半の初期OSAMU GOODSに見られる「スライスドアイ」描法を採用。

HIはジャック、ベティ、ジルのワンポイント、OXは賑やかな総柄デザインで、左右異なるデザイン選択も可能。自分らしいアレンジが楽しめます♪

世代を超えて愛せる一足♡

レトロで温もりあるデザインと、コンバースらしいタイムレスなシルエットが融合した今回のコラボレーション。

親子でリンクコーデを楽しんだり、自分だけのカスタマイズに挑戦したりと、選ぶ時間さえも特別なひとときに。50周年のアニバーサリーを彩る一足を、ぜひチェックしてみてください♡