「ハリー・ポッター マホウドコロ」東京駅に常設オープン 9と3/4番線フォトスポットや限定グッズも
大ヒット映画シリーズ『ハリー・ポッター』と『ファンタスティック・ビースト』のオフィシャル商品を扱う常設店舗「ハリー・ポッター マホウドコロ 東京駅店」が2月19日、東京駅一番街・東京キャラクターストリート地下1階にオープンした。東京駅ではこれまで期間限定のポップアップショップが展開されてきたが、常設店としては今回が初登場となる。
【画像】「9と3/4番線」のフォトスポットなど店内の様子
国内外から多くの人が行き交う東京駅という立地もあり店内は、映画『ハリー・ポッター』シリーズでおなじみのキングス・クロス駅やホグワーツ特急といった“鉄道”の世界観をモチーフにデザイン。時間が巻き戻る様子を表現した逆回転時計や、「9と3/4番線」のフォトスポット、駅に積み上げられたトランクを表現したテーブルなどが設置され、物語の世界に入り込んだかのような空間が広がる。
さらに、東京駅の象徴でもある赤レンガ駅舎にちなんで、本物の赤レンガを内装の一部に使用。また、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』公開25周年を祝う「25 Years of Magic」のロゴ看板も展示されている。
オープンにあわせ、『ファンタスティック・ビースト』に登場する「コワルスキーベーカリー」をイメージした巾着スクエアトートバッグや巾着袋、ベビーニフラーのパンが現れるリバーシブルポーチを先行販売。これらの商品は他店舗では3月6日発売予定となっており、東京駅店ではいち早く手に入れることができる。
定番商品から限定アイテムまで幅広いグッズがそろう店内には、今冬に大ヒットし完売が続出した「ハリー・ポッター 大鍋加湿器」（8800円※税込）も再登場。ホグワーツのエンブレムが刻印された小型加湿器で、大鍋で魔法薬を調合する様子をモチーフにした人気商品だ。
東京駅店限定商品として、9と3/4番線やホグワーツ特急をデザインしたステッカーも登場。オープン記念キャンペーンとして、税込3300円以上の購入で非売品ステッカー（全8種）をランダムで1枚プレゼントするほか、税込8800円以上の購入でオリジナルエコバッグ（非売品）も配布される。また、購入者には「25周年限定デザイン スタンプ台紙」も配布される予定だ。いずれもなくなり次第終了となる。
東京駅に直結した立地もあり、ファンはもちろん、観光客にとっても新たな人気スポットとなりそうだ。
All Characters and elements （C）& TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights （C）JKR. （s26）
