ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード女子ビッグエア、スロープスタイルに出場し、3度目五輪での戦いを終えた岩渕麗楽（24＝バートン）が19日、自身のインスタグラムを更新。昨年10月に前十字靭帯断裂と診断されていたことを明かし、帰国後は手術を受け、しばらく療養する予定だと報告した。

岩渕の3度目五輪はビッグエアは11位、スロープスタイルは7位だった。

戦いを終え、インスタグラムを投稿した岩渕。「10月に前十字靭帯断裂と診断されてから約4ヶ月、やっとこの日を迎えることができました」と昨年10月に前十字靭帯断裂を診断されていたことを明かし、「今までの人生の中で1番辛い時間でした」と密かに抱えていた苦悩を吐露した。

「診断を受けたとき、正直オリンピックには出られないと思いました」と岩渕。「靭帯が切れたまま競技をしている人を見たことがなかったし、手術が必要な怪我で滑り続ける自分の姿はまったく想像できませんでした。それでも、どうしても諦めたくないという気持ちが勝ち、手術はせず、テーピングとサポーターで雪上に戻ることを選びました」と明かした。

「怪我をしてからは、痛みで思うように練習ができない日々が続き、歩くことすらままならなかった時期には、本当に戻れるのかと何度も考えました。オリンピックを目前にした怪我だったこともあって、このまま出場できなくなるのではないかという不安が頭から離れない日々で、前向きでいようとしても気持ちが追いつかない瞬間が何度もありました。うまく力を入れることもできず、当たり前にできていたことが当たり前ではなくなった現実が怖かったです」と回顧。「それでも諦めずにサポートし続けてくれたやっさん、そしてまつだ整形外科のまつだ先生のおかげで、この舞台を滑り切ることができました。何ひとつ自分の力だけで成し遂げられたことではないからこそ、感謝の気持ちは言葉では足りません。本当にありがとうございました」と感謝した。

「帰国後は手術を受け、しばらく療養する予定です」と報告。「またいつか、皆さんの前で最高の滑りをお見せできる日が来るように、しっかり治していこうと思います。今回もたくさんの方々から温かい声援をいただき、本当に幸せでした 本当にありがとうございました」と締めくくった。