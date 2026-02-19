地域の活性化とともに市民サービスの向上を図ろうと、18日に三重県鈴鹿市とイオングループが包括協定を結びました。

イオングループが県内の市町と同様の協定を結ぶのは四日市市や松阪市などに次いで6番目となります。

18日の締結式で、鈴鹿市の末松則子市長は「双方の資源を活用した地域活性化の取り組みをより一層推進し、幅広い分野で連携・協力を拡充させていきたい」と挨拶しました。

これに対して、イオンモール中日本支社の阿部憲一東海事業部長が「イオングループとして健康増進や地域の安全安心の取り組みをはじめ、地域の活性化や課題解決にむけて連携を推進したい」と期待を示しました。

今回の協定では、健康増進や福祉の向上、子ども・子育て支援、スポーツ振興など9つの連携事項を設け互いに協議しながら取り組みを進めていくことにしています。

また、イオンモール中日本支社阿部憲一東海事業部長は「鈴鹿市・地域の団体とイオンの協働による市民サービスや情報発信に触れる機会が増えることで、地域の豊かさを感じてもらえるようなまちづくりに貢献していきたい」と話していました。