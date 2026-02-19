1000馬力オーバーのスバル

2026年2月13日から15日にかけて、インテックス大阪（大阪市住之江区）で西日本最大級のカスタムカーの祭典「大阪オートメッセ2026」が開催されました。過去を振り返ると、このようなカスタムカーの祭典でも、自動車メーカーは市販化の予定がないものの、非常に意欲的なコンセプトカーを披露することがありました。

2022年1月の「東京オートサロン」では、STI（スバルテクニカインターナショナル）ブースで、ひときわ異彩を放つマシンがアンベールされました。

【画像】超カッコいい！ スバルの「“4WD”スーパーカー」を画像で見る（39枚）

その名は「STI E-RA CONCEPT」。市販化を前提としない、将来のモータースポーツに向けたスタディモデルです。

シャシー設計には、SUPER GTに参戦する「SUBARU BRZ GT300」で培ったノウハウが惜しみなく投入されています。ル・マンのプロトタイプカーを思わせる低くワイドな車体と巨大なウイングは、スバルの技術の結晶であることを物語っています。

車名の「E-RA」は、「Electric-Record Attempt（電気による記録への挑戦）」を意味しています。

掲げた目標は壮大でした。ドイツ・ニュルブルクリンク北コースにおいて、ラップタイム「400秒（6分40秒）」への挑戦。BEV（電気自動車）で世界記録を打ち立てるというプロジェクトです。

その心臓部には、ヤマハ発動機製のハイパーBEV向け「ギア・インバーター一体式モーター」を4基搭載しています。システム最高出力は800kW（1088PS）、最大トルクは1100N・mという途方もない数値を叩き出します。

強力なパワーユニットを受け止めるのは、フォーミュラカー同様のフルカーボンモノコックボディです。全長5010mm×全幅2000mm×全高1310mmの大柄な車体ながら、重量は1690kg（想定値）に抑えられました。しかし、このマシンの真価はパワーだけではありません。

核心は、独自の「4モーター4輪独立トルクベクタリング技術」にあります。各センサー情報をもとに、4輪の駆動力と制動力をリアルタイムに緻密に制御。グリップ力を限界まで使い切り、車体姿勢を安定させながらドライバーの意のままに曲がるハンドリングを実現します。

エクステリアも衝撃的でした。徹底的に空力を追求しつつ、ヘッドライトにはスバルの象徴である「コの字」型デザインを採用。その未来的かつ攻撃的なルックスに、SNSなどでは「ガンダムみたいでカッコいい」「STIの魂は健在」といった驚きと期待の声が殺到しました。

その後、スバルは2025年開催の「ジャパンモビリティショー」で、BEVコンセプトモデル「Performance-E STI concept」を披露しています。

そう遠くない未来に、名車「WRX STI」のBEVモデルの市販化への期待が高まります。