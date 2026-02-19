先陣を切ってスタートした吉田優利（撮影：福田文平）

＜ホンダLPGAタイランド　初日◇19日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞ポイントランキング上位者が出場できる春のアジアシリーズ初戦は、第1ラウンドが開始した。午前7時45分（日本時間午前9時45分）に第1組がティオフ。選手たちが次々とコースへ飛び出していく。

日本勢は12人が出場。先陣を切るのは吉田優利。そのあと妹の吉田鈴、勝みなみ、古江彩佳、馬場咲希らがスタートしていく。山下美夢有は日本時間午前11時14分に1番からティオフ。ホンダ所属で昨年大会2位だった岩井明愛は最終組の同午前12時2分にスタートする。賞金総額は180万ドル（約2億7800万円）、優勝者には26万5000ドル（約4100万円）が贈られる。【日本勢のスタート時間】※日本時間■1番ティ9:50　吉田優利10:38　笹生優花11:02　畑岡奈紗11:14　山下美夢有11:26　岩井千怜12:02　岩井明愛■10番ティ9:57　吉田鈴10:09　勝みなみ10:45　古江彩佳、馬場咲希10:57　宮田成華11:45　竹田麗央
