＜速報＞ホンダLPGAタイランドが開幕 岩井ツインズ、吉田姉妹ら日本勢12人出場
＜ホンダLPGAタイランド 初日◇19日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞ポイントランキング上位者が出場できる春のアジアシリーズ初戦は、第1ラウンドが開始した。午前7時45分（日本時間午前9時45分）に第1組がティオフ。選手たちが次々とコースへ飛び出していく。
【写真】会場にはカッコよすぎるホンダ車がずらり
日本勢は12人が出場。先陣を切るのは吉田優利。そのあと妹の吉田鈴、勝みなみ、古江彩佳、馬場咲希らがスタートしていく。山下美夢有は日本時間午前11時14分に1番からティオフ。ホンダ所属で昨年大会2位だった岩井明愛は最終組の同午前12時2分にスタートする。賞金総額は180万ドル（約2億7800万円）、優勝者には26万5000ドル（約4100万円）が贈られる。【日本勢のスタート時間】※日本時間■1番ティ9:50 吉田優利10:38 笹生優花11:02 畑岡奈紗11:14 山下美夢有11:26 岩井千怜12:02 岩井明愛■10番ティ9:57 吉田鈴10:09 勝みなみ10:45 古江彩佳、馬場咲希10:57 宮田成華11:45 竹田麗央
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜スコア速報中＞ホンダLPGAタイランド リーダーボード
畑岡奈紗は伸ばし合いに「どんどん攻めて行く」 来週は親友の結婚式へ
推薦出場だけど…吉田優利だけポイント加算される理由「1点でも入るのはよかった」
原英莉花は中国、渋野日向子は米本土戦まで持ち越し？ 日本勢15人の今季初戦はどこになる？【米女子ツアー基礎知識】
過去には宮里藍が優勝…ホンダが紡ぐ21年の歴史 ホンダLPGAタイランドが19日開幕「大会を盛り上げられるように」
