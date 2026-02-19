宮田成華が米ツアー初出場 予選落ちなしの4日間で得たい“攻めの力”
＜ホンダLPGAタイランド 事前情報◇18日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞プロ8年目の28歳・宮田成華が、自身初となる米国女子ツアーにスポンサー推薦で出場する。3度目のタイは「めちゃくちゃ暑い。びっくりしました」と笑みを見せつつも、日本との気温差には驚きを隠せない。
【写真】会場にはカッコよすぎるホンダ車がずらり
今回の推薦は、大会協賛社であり自身のスポンサーであるカヤバ株式会社との縁。3週間ほど前、マレーシアでの合宿中に声がかかり、すぐに出場を決めた。「本当に出たかった」と喜ぶ一方、「急がなきゃ」と気持ちを切り替え、急ピッチで準備を進めた。初めての舞台に足を踏み入れ、「日本と雰囲気が全然違いますし、ワクワクします。解放感がある。練習ラウンドとか、みんな自由な感じ。1人でラウンドに行っているのを見て、『海外ってこういう感じなんだ』と、また少し違うところを見られました」と目を輝かせ、新鮮な刺激を受けた。72人に絞られた、カットのない大会。昨季ポイントランキング上位者が集うハイレベルな舞台だ。「海外の選手はきっと攻め方が違うし、ガンガンくると思う。そういうところに刺激、きっかけをもらって帰りたい」と貪欲な姿勢を見せる。「攻めたいと思ってスタートして、守りがち」と攻めきれない部分に課題を持っている。だが今週は予選落ちがない。「そういう面ではすごくいいんじゃないかな」と、最後まで“攻めのゴルフ”を貫ける環境が整っている。「上だけを見て、勝つぐらいの気持ち」で挑む覚悟だ。昨季はメルセデス・ランキング67位で初のシード権獲得はならず、昨年末のQTも99位。シーズン前半は推薦出場が中心となり、下部のステップ・アップ・ツアーが主戦場となる。「（推薦を）何試合かいただけたら、まずリランキング突破して、シードもそうですし、優勝したいなと思っている。頑張ります」と力を込める。憧れの舞台で得る経験を糧に、今季の飛躍へつなげたい。まずはこの一戦で、攻め抜く4日間をものにしたい。（文・高木彩音）
