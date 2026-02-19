USJ、3月から正社員の給与を平均6.5％増 パート・アルバイトの時給は一律70円引き上げ
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）は、3月31日に開業25周年を迎えるのを前に、3月1日付で正社員の給与を平均6.5％引き上げると発表した。あわせてパート・アルバイトの時給も一律70円引き上げ、1330円〜1660円とする。
【動画】窪塚洋介＆窪塚愛流、親子で感情爆発 USJを楽しむ姿×3バージョン
2001年の開業以来、業界の常識にとらわれないエンターテインメントを展開してきた同パーク。2025年に開催された大阪・関西万博で高まった大阪ベイエリアへの注目を一過性のものにせず、25周年のアニバーサリーイヤーを通じて、国内外からの来場者増加とさらなる成長を目指す。
今回の賃上げは、「より選ばれる企業」を掲げ、パーク運営の原動力となるクルー（従業員）への包括的な投資を強化する一環。報酬面だけでなく、職場環境の整備も進める。クルーカフェの充実、ワードローブ棟（制服貸与設備）の増設、オアシスプロジェクトによる熱中症対策の強化、レストルームの拡充、オフィスのリノベーションなど、一人ひとりが自分らしく働ける環境づくりに取り組む。
現在、パート・アルバイト約1万2千人を含む約1万5千人のクルーが在籍。25周年に向けては、これまでの活躍への感謝を伝える社内プログラムも企画し、「特別な1年」に位置付ける。
25周年のテーマは「Discover U!!!」。ゲストだけでなくクルーにとっても、“ありのままの本当のジブン”に出会う「Discover You」と、25年の歩みとエンターテイメントの力を再発見する「Discover USJ」の2つの意味を込めた。多様な人材が個性を発揮し、重なり合うことで、より魅力的なパーク運営を目指す。
パークでは引き続き、アトラクションやレストラン、ショップ、セキュリティ、ショー、技術など20以上の職種でクルーを募集。テーマパークファンに限らず、遠方からの志望者、ミドル・シニア層、外国人の採用にも積極的に取り組み、多様な人材が輝く企業づくりを進める。
