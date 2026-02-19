（CNN）イスラエルは数日中にも米国と合同でイランを攻撃する可能性が高まっていることから、警戒レベルを引き上げ、軍事準備を強化している。イスラエルの情報筋2人がCNNに明らかにした。

イスラエルは米国がイランと行っている核開発をめぐる協議について懐疑的な見方を示してきた。軍関係者1人を含む情報筋によると、17日に行われた米国とイランの2回目の協議で進展があったと発表されたにもかかわらず、イスラエルは作戦や防衛の計画を加速させている。

情報筋の1人は、トランプ米大統領がイラン攻撃を承認した場合、昨年6月に12日間にわたって行われたものより大規模になることが予想され、イスラエルとの合同の攻撃になると語った。情報筋によると、イスラエルのネタニヤフ首相は今週、準備状況を評価するために安全保障諮問会議を複数回開いたという。

元イスラエル軍情報機関トップのエイモス・ヤドリン氏は18日、「（攻撃に）格段に近づいている」と同国のテレビ局チャンネル12に語った。先週ドイツで開かれたミュンヘン安全保障会議に出席したヤドリン氏は「今週飛行機に乗ることはためらうだろう」とも語った。

一方、イスラエル議会の外交・防衛委員会はイスラエル軍の民間防衛軍のトップと非公開の会議を行った。同委員会のビスマス委員長は「我々は対イランで困難な状況にあり」、政府と国民は対立の「あらゆるシナリオに備えている」と語った。