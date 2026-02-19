»°°æÉÔÆ°»º¡¢¥¤¥ó¥É¤Ç¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î½»Âð»ö¶È¡Ö¥Þ¥Ò¥ó¥É¥é ¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¡×¤Ë»²²è
»°°æÉÔÆ°»º¤Ï2·î13Æü¡¢»°°æÉÔÆ°»º¥¢¥¸¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¤¥ó¥É¡¦¥Ù¥ó¥¬¥ë¡¼¥ë¤Ç¤Î½»ÂðÊ¬¾ù»ö¶È¡Ö¥Þ¥Ò¥ó¥É¥é ¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¡×¤Ø¤Î»²²è¤ò·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥Þ¥Ò¥ó¥É¥é ¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¡¡³°´Ñ¥¤¥á¡¼¥¸
Æ±»ö¶È¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¶¦ÏÂ¹ñ¤Ç¤ÎÆ±¼Ò¥°¥ë¡¼¥×½é¤È¤Ê¤ë½»ÂðÊ¬¾ù»ö¶È¡£Æ±¹ñ¤ÎÂç¼ê¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¡¢Mahindra Lifespace Developers Limited(MLDL¼Ò)¤È¤Î¶¦Æ±»ö¶È¤ÎÂè°ì¹æÊª·ï¤È¤Ê¤ë¡£
Æ±Êª·ï¤Ï¡¢¥¤¥ó¥ÉÆîÉô¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅÔ»Ô¡¦¥Ù¥ó¥¬¥ë¡¼¥ë»Ô¤ÎIT´ë¶È¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ë¡ÖWhitefield¥¨¥ê¥¢¡×¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£ÃÏ¾å30³¬·ú¤Æ¡¦Áí¸Í¿ôÌó730¸Í¤ÎÃæ¹âÁØ½»Âð¤Ç¡¢Ìó1Ëü6,000Ö¤ÎÎÐÃÏ¤ä¡¢25m¥×¡¼¥ë¡¢¥¸¥à¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤¿½¼¼Â¤Î¶¦ÍÑ»ÜÀß¤òÈ÷¤¨¤ë¡£ÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï¾¦¶È»ÜÀß¤âÊ»Àß¤·¡¢¿¦½»¶áÀÜ¤«¤ÄÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤µï½»´Ä¶¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¥Þ¥Ò¥ó¥É¥é ¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¡¡¥×¡¼¥ë¥¤¥á¡¼¥¸
¥Þ¥Ò¥ó¥É¥é ¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¡¡¥¸¥à¥¤¥á¡¼¥¸
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò½Å»ë¤·¤¿³«È¯¥³¥ó¥»¥×¥È¤òºÎÍÑ¤·¡¢²°¾åÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤äÃÇÇ®ºà¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ë¾Ê¥¨¥Í²½¤Ë²Ã¤¨¡¢·úÀß»þ¤ÎÇÑ´þÊª¤òºÇ¾®²½¤¹¤ë¡ÖNet Zero Waste¡×¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¡£IGBC(Indian Green Building Council)¤Ë¤è¤ë¥´¡¼¥ë¥ÉÇ§¾Ú¤Î¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»ñ¸»½Û´Ä¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡£
µÞÂ®¤Ê·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÇØ·Ê¤Ë½»Âð¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¥¤¥ó¥É»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¾¦ÉÊ´ë²èÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê½»¤Þ¤¤¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
Æ±Êª·ï¤Ï2·î¤ËÃå¹©¤·¡¢2030Ç¯¤Î½×¹©¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥Ò¥ó¥É¥é ¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¡¡³°´Ñ¥¤¥á¡¼¥¸
¥Þ¥Ò¥ó¥É¥é ¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¡¡¥×¡¼¥ë¥¤¥á¡¼¥¸
¥Þ¥Ò¥ó¥É¥é ¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¡¡¥¸¥à¥¤¥á¡¼¥¸
