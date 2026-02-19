【ダウンスイング】ヘッドを遅らせたまま体を動かし続ける！ 自分でヘッドを戻してはいけない理由とは【ゴルフ 当たる！ 飛ばせる！ スイング解剖図鑑/奥嶋誠昭】

【手首の動き】ヘッドを遅らせたまま体を動かし続ける

【部位】右手首 【機能】ヘッドと体の時間差

ダウンスイングはクラブを引き続ける

多くのゴルファーにとって、タテ・ヨコどちらにおいても、手首の角度が早くほどけてしまうことが上達への大きなカベになっています。早くほどけるのは、ダウンスイングの早い段階で力を出してしまう意識の仕方も原因です。インパクトで力が最大になるような力の出し方を考えてみてください。インパクトで「押す」イメージを持つことでも、右手首の角度を残してインパクトできるようになっていきます。

手首の角度は、「ラグ」と表現されることもあります。ラグの元々の意味は「（時間の）差」であり、ヘッドが体に対して遅れていることを表しています。ヘッドより先に体が動き始めれば、ヘッドはあとからスタートします。そして、遅れた状態からどこかで体を追い抜いていきます。その「追いつく」タイミングがインパクトより早いのが、手首がほどけた状態。インパクトよりもあとにするとハンドファーストのインパクトになります。

そのためには、ヘッドの遅れを自分の力で取り戻そうとするのではなく、ヘッドを遅らせたまま体を動かし続けることが必要です。クラブについてはグリップエンドをグリップエンドの延長方向へ引っ張り続ける感覚になります。

グリップエンド方向に引っ張り続けるということは、手が動くに従って刻々と引く方向が変わるということになります。Ｐ６でクラブが水平になるとそれ以降は、手は上へ動き、ヘッドは下へ動いていくことになるということにも注意してみてください。Ｐ６の位置で手は「手の軌道」の最下点に達しているということ手の最下点とヘッドの最下点は、到達するタイミングが違うわけです。

クラブを引っ張り続けても、重力で下方向に落ちますし、遠心力でヘッドは体から離れようとします。それらの動きによって手首の角度は必ずほどけていきます。多くの場合、自分で戻そうとしなくても、ちょうどいい具合に戻ってきてインパクトを迎えることになります。

●グリップエンドの延長方向に引く

手が通るのは円に近い軌道。その円に接する線（接線）の方向にクラブを引っ張るイメージになる。

【出典】『ゴルフ 当たる！ 飛ばせる！ スイング解剖図鑑』著：奥嶋誠昭