佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の19日の天気をお伝えします。



「雨水」

19日は二十四節気の“雨水”です。降る雪が雨に変わり、積もった雪や氷が解けて水になる、春の訪れを感じる頃です。農耕の準備を始める目安とされています。この先は暦に合わせるようにして、春を先取りする暖かさになりそうです。



「気温の推移（福岡市）」

金曜日以降は一気に気温が上がるでしょう。特に日曜日は最高気温が21℃の予想で、4月下旬並みの暖かさとなりそうです。これまでの予想では来週には冬の寒さが戻る見込みでしたが、最新の予想では来週も気温は下がりきらず、平年を上回る日が続く見通しです。“雨水”を境にして、季節が一歩進むでしょう。



「最高気温はどうなのか？」

19日の最高気温は各地で13℃前後の予想です。平年並みか、少し高いでしょう。



「天気の予想」

おおむね晴れますが、朝と夜を中心に雲が広がるでしょう。天気の大きな崩れはありませんが、北九州地方や佐賀県北部では小雨がぱらつくかもしれません。



「花粉情報」

各地で「やや多い」予想です。飯塚市では「多い」でしょう。症状の出やすい方は洗濯物は室内干しにするなど対策をしましょう。



「なのか間予報」

今週末は3連休という方も多いかと思います。土曜日は気温も上がり安定して晴れるので、お出かけ日和でしょう。また、来週半ばごろには久しぶりにまとまった雨が降るかもしれません。