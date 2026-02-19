トレンドマイクロ<4704.T>が３日ぶり急反発。底値圏離脱の兆しをみせている。同社は１８日の取引終了後、２５年１２月期の連結決算発表にあわせ、２６年１２月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比９．２％増の３０１５億円、最終利益が同６．０％増の３６６億円となる見通し。あわせて取得総数１２０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の０．９２％）、取得総額５０億円を上限とする自社株買いの実施も開示している。増益予想と株主還元姿勢を材料視した買いが入った。



今期は営業減益を見込む一方で、経常利益は前期に続き最高益の更新を計画する。売上高は欧米で１０％程度、アジアは１０％台半ばの増加を想定。日本は１ケタ台前半の伸びとなる見通し。人件費やマーケティングコストの増加も見込む。２５年１２月期の売上高は前の期比１．２％増の２７５９億８４００万円、最終利益は同０．５％増の３４５億２３００万円だった。自社株の取得期間は２月１９日から３月２４日とする。



出所：MINKABU PRESS