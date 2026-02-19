ソリトンシステムズ<3040.T>は２６年１２月期から２８年１２月期までを対象とした中期計画を策定中で、３月前半に発表する予定だ。



２月１３日に公表した２６年１２月期通期の連結業績予想は、売上高が前期比７．３％増の２１２億円、営業利益が同１０．７％増の３１億５０００万円となる見通し。主力のＩＴセキュリティー事業は、公共３分野（自治体、教育、医療）における３０年まで続くセキュリティー整備・更改需要に対応し、サイバーセキュリティーでは海外企業との連携を強化し、実用的なサイバー演習や人材育成などのサービスを官公庁や重要インフラ企業向けに提供するとしている。また、年間配当は前期比６円増配の６０円（中間配３０円、期末配３０円）を計画し、株主還元に積極的なことにも注目したい。



株価は１月１６日につけた昨年来高値２２００円を抜けない展開が続いている。ただ、１９００円台に位置する７５日移動平均線が下値支持ラインとして意識されており、改めて上値を試す展開が期待できそうだ。（参）



出所：MINKABU PRESS