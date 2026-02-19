4月24日に公開される『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の新場面写真と第2弾ムビチケ特典が公開された。

参考：ヨッシーがついに登場 『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』新映像公開

本作は、『スーパーマリオブラザーズ』の世界観を基にしたアニメーション作品で、2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』の続編。イルミネーションのクリス・メレダンドリと任天堂の宮本茂によってプロデュースされ、ユニバーサル・ピクチャーズと任天堂の共同出資による制作、そしてユニバーサル・ピクチャーズによって全世界で公開される。

監督は、前作に続きアーロン・ホーヴァスとマイケル・ジェレニックが務め、脚本もマシュー・フォーゲルが続投。音楽はブライアン・タイラーが再び手がける。

公開された新場面写真には、最新映像で姿をみせ、大きな話題となったヨッシーをはじめとした『スーパーマリオブラザーズ』おなじみのキャラクターたちが写し出されている。

また、ムビチケ前売券（オンライン）第2弾のキャンペーンが2月27日から開始され、第2弾ムビチケ前売券（カード）が3月13日から発売されることも決定。ムビチケ前売券（オンライン）を購入すると抽選で10名に映画オリジナルジャケットが、50名に映画オリジナルバックパックがプレゼントされる。そして、ムビチケ前売券（オンライン）を購入すると特製三角カレンダーが特典としてついてくる。（文＝リアルサウンド編集部）